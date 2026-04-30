Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре

Квас из одуванчика. Фото: gospodynka.com.ua

Этот напиток — настоящий вкус лета, который легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Легкий, освежающий и с приятной натуральной кислинкой, он прекрасно утоляет жажду. Идеальный вариант, чтобы использовать сезон одуванчика с пользой и удовольствием.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветки одуванчика — 30 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 50 г;

изюм — 2-3 шт.;

вода — 1,4 л.

Приготовление кваса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Цветки одуванчика промыть, добавить нарезанный лимон, сахар и изюм. Залить охлажденной кипяченой водой и перемешать. Оставить настаиваться при комнатной температуре на несколько дней до появления легкого брожения. Когда напиток приобретет приятный вкус и появятся пузырьки, процедить, удалить лимон и перелить в бутылки. По желанию оставить еще на 1 сутки для большей газированности или сразу охладить в холодильнике.

