Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 13:44
Квас из одуванчика. Фото: gospodynka.com.ua

Этот напиток — настоящий вкус лета, который легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Легкий, освежающий и с приятной натуральной кислинкой, он прекрасно утоляет жажду. Идеальный вариант, чтобы использовать сезон одуванчика с пользой и удовольствием.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветки одуванчика — 30 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • изюм — 2-3 шт.;
  • вода — 1,4 л.
рецепт квасу з кульбаби
Приготовление кваса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветки одуванчика промыть, добавить нарезанный лимон, сахар и изюм.
  2. Залить охлажденной кипяченой водой и перемешать.
  3. Оставить настаиваться при комнатной температуре на несколько дней до появления легкого брожения.
  4. Когда напиток приобретет приятный вкус и появятся пузырьки, процедить, удалить лимон и перелить в бутылки.
  5. По желанию оставить еще на 1 сутки для большей газированности или сразу охладить в холодильнике.

одуванчики рецепт квас
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации