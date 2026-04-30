Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре
Дата публикации 30 апреля 2026 13:44
Этот напиток — настоящий вкус лета, который легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Легкий, освежающий и с приятной натуральной кислинкой, он прекрасно утоляет жажду. Идеальный вариант, чтобы использовать сезон одуванчика с пользой и удовольствием.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветки одуванчика — 30 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- изюм — 2-3 шт.;
- вода — 1,4 л.
Способ приготовления
- Цветки одуванчика промыть, добавить нарезанный лимон, сахар и изюм.
- Залить охлажденной кипяченой водой и перемешать.
- Оставить настаиваться при комнатной температуре на несколько дней до появления легкого брожения.
- Когда напиток приобретет приятный вкус и появятся пузырьки, процедить, удалить лимон и перелить в бутылки.
- По желанию оставить еще на 1 сутки для большей газированности или сразу охладить в холодильнике.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
