Главная Вкус Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли

Дата публикации 5 мая 2026 15:14
Настойка из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua

Одуванчик — обычное весеннее растение, из которого готовят простую домашнюю настойку. Процесс приготовления не требует усилий, а ингредиенты доступны каждому. В народе его используют для наружных растираний после нагрузок или усталости. Это один из тех старых домашних рецептов, которые передаются из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветки одуванчика — примерно 0,5 л плотно набитых;
  • водка (или другой крепкий алкоголь) — 1 л.
рецепт настоянки з кульбаби
Цветы одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветки одуванчика собрать днем, когда они полностью раскрыты.
  2. Плотно заполнить ими банку, после чего переложить в литровую емкость.
  3. Залить цветы алкоголем так, чтобы они были полностью покрыты.
  4. Плотно закрыть крышкой и оставить в темном месте на 10 дней. Перемешивать или открывать не нужно.
  5. После настаивания жидкость можно процедить или оставить вместе с цветами.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
