Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли
Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 15:14
Настойка из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua
Одуванчик — обычное весеннее растение, из которого готовят простую домашнюю настойку. Процесс приготовления не требует усилий, а ингредиенты доступны каждому. В народе его используют для наружных растираний после нагрузок или усталости. Это один из тех старых домашних рецептов, которые передаются из поколения в поколение.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветки одуванчика — примерно 0,5 л плотно набитых;
- водка (или другой крепкий алкоголь) — 1 л.
Способ приготовления
- Цветки одуванчика собрать днем, когда они полностью раскрыты.
- Плотно заполнить ими банку, после чего переложить в литровую емкость.
- Залить цветы алкоголем так, чтобы они были полностью покрыты.
- Плотно закрыть крышкой и оставить в темном месте на 10 дней. Перемешивать или открывать не нужно.
- После настаивания жидкость можно процедить или оставить вместе с цветами.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама