Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли

Настойка из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua

Одуванчик — обычное весеннее растение, из которого готовят простую домашнюю настойку. Процесс приготовления не требует усилий, а ингредиенты доступны каждому. В народе его используют для наружных растираний после нагрузок или усталости. Это один из тех старых домашних рецептов, которые передаются из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветки одуванчика — примерно 0,5 л плотно набитых;

водка (или другой крепкий алкоголь) — 1 л.

Цветы одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Цветки одуванчика собрать днем, когда они полностью раскрыты. Плотно заполнить ими банку, после чего переложить в литровую емкость. Залить цветы алкоголем так, чтобы они были полностью покрыты. Плотно закрыть крышкой и оставить в темном месте на 10 дней. Перемешивать или открывать не нужно. После настаивания жидкость можно процедить или оставить вместе с цветами.

