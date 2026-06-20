Густое желе из красной смородины на зиму: простой рецепт без загустителей

Желе из смородины 2:1 без желатина: получается густое, как мармелад
Красная смородина содержит много натурального пектина, поэтому из неё можно приготовить густое желе без желатина и специальных загустителей. Всего несколько простых шагов — и вы получите ароматную зимнюю заготовку с красивым рубиновым цветом. Такое желе прекрасно подходит к блинчикам, тостам, сырникам или просто к чашке горячего чая.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- красная смородина — 2 кг;
- вода — 1 стакан;
- сахар — в пропорции 1:1 к полученному соку.
Способ приготовления
- Хорошо промыть смородину, удалить листья и мусор.
- Переложить ягоды в большую кастрюлю, добавить воду и прогреть на небольшом огне до появления сока.
- Проварить ягоды примерно 5 минут, пока они не лопнут.
- Горячую массу процедить через марлю или мелкое сито и отжать сок.
- Измерить количество полученного сока. На каждый стакан сока добавить один стакан сахара.
- Перелить сок в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и варить примерно 5 минут, снимая пену.
- Горячее желе разлить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками.
- Оставить банки остывать при комнатной температуре.
- После остывания желе станет густым и приобретёт нежную мармеладную консистенцию.
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