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Главная Вкус Желе из смородины 2:1 без желатина: получается густое, как мармелад

Желе из смородины 2:1 без желатина: получается густое, как мармелад

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 13:44
Густое желе из красной смородины на зиму: простой рецепт без загустителей
Желе из брусники. Фото: smachnenke.com.ua

Красная смородина содержит много натурального пектина, поэтому из неё можно приготовить густое желе без желатина и специальных загустителей. Всего несколько простых шагов — и вы получите ароматную зимнюю заготовку с красивым рубиновым цветом. Такое желе прекрасно подходит к блинчикам, тостам, сырникам или просто к чашке горячего чая.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • красная смородина — 2 кг;
  • вода — 1 стакан;
  • сахар — в пропорции 1:1 к полученному соку.
рецепт желе з порічки на зиму
Желе из смородины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Хорошо промыть смородину, удалить листья и мусор.
  2. Переложить ягоды в большую кастрюлю, добавить воду и прогреть на небольшом огне до появления сока.
  3. Проварить ягоды примерно 5 минут, пока они не лопнут.
  4. Горячую массу процедить через марлю или мелкое сито и отжать сок.
  5. Измерить количество полученного сока. На каждый стакан сока добавить один стакан сахара.
  6. Перелить сок в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и варить примерно 5 минут, снимая пену.
  7. Горячее желе разлить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками.
  8. Оставить банки остывать при комнатной температуре.
  9. После остывания желе станет густым и приобретёт нежную мармеладную консистенцию.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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