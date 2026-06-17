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Главная Вкус Клубника в собственном соку на зиму: понадобится всего 2 ингредиента

Клубника в собственном соку на зиму: понадобится всего 2 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 15:04
Клубника в собственном соку на зиму: понадобится всего 2 ингредиента
Клубника в собственном соку. Фото: smachnenke.com.ua

Эта клубника в собственном соку — настоящая банка лета, которую так приятно открыть зимой. Ягоды остаются целыми, нежными и максимально ароматными, словно только что со грядки. Простой рецепт без лишних шагов, который всегда получается с первого раза.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 1 кг;
  • сахар — 250–300 г.
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Клубника в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику перебрать, промыть и очистить от плодоножек.
  2. Выложить ягоды слоями, пересыпая сахаром, и оставить на ночь, чтобы они пустили сок.
  3. На следующий день разложить клубнику по чистым банкам.
  4. Образовавшийся сок перемешать до растворения сахара и залить им ягоды.
  5. Банки поставить в кастрюлю с водой, накрыть крышками и стерилизовать в зависимости от объема.
  6. После стерилизации банки плотно закрутить, перевернуть и оставить до остывания.

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клубника рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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