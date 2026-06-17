Клубника в собственном соку на зиму: понадобится всего 2 ингредиента

Клубника в собственном соку. Фото: smachnenke.com.ua

Эта клубника в собственном соку — настоящая банка лета, которую так приятно открыть зимой. Ягоды остаются целыми, нежными и максимально ароматными, словно только что со грядки. Простой рецепт без лишних шагов, который всегда получается с первого раза.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 1 кг;

сахар — 250–300 г.

Клубника в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику перебрать, промыть и очистить от плодоножек. Выложить ягоды слоями, пересыпая сахаром, и оставить на ночь, чтобы они пустили сок. На следующий день разложить клубнику по чистым банкам. Образовавшийся сок перемешать до растворения сахара и залить им ягоды. Банки поставить в кастрюлю с водой, накрыть крышками и стерилизовать в зависимости от объема. После стерилизации банки плотно закрутить, перевернуть и оставить до остывания.

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