Клубника в собственном соку на зиму: понадобится всего 2 ингредиента
Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 15:04
Клубника в собственном соку. Фото: smachnenke.com.ua
Эта клубника в собственном соку — настоящая банка лета, которую так приятно открыть зимой. Ягоды остаются целыми, нежными и максимально ароматными, словно только что со грядки. Простой рецепт без лишних шагов, который всегда получается с первого раза.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 1 кг;
- сахар — 250–300 г.
Способ приготовления
- Клубнику перебрать, промыть и очистить от плодоножек.
- Выложить ягоды слоями, пересыпая сахаром, и оставить на ночь, чтобы они пустили сок.
- На следующий день разложить клубнику по чистым банкам.
- Образовавшийся сок перемешать до растворения сахара и залить им ягоды.
- Банки поставить в кастрюлю с водой, накрыть крышками и стерилизовать в зависимости от объема.
- После стерилизации банки плотно закрутить, перевернуть и оставить до остывания.
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