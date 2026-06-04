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Главная Вкус Клубничный "Мохито" на зиму: нужно просто залить кипятком

Клубничный "Мохито" на зиму: нужно просто залить кипятком

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 13:44
Клубничный Мохито на зиму: нужно просто залить кипятком
Клубничный "Мохито". Фото: smachnenke.com.ua

Этот напиток — настоящий вкус лета в банке. Клубника, мята и цитрус создают невероятно освежающий аромат, который зимой напоминает о теплых днях. Готовится максимально просто, без лишних шагов, но результат всегда впечатляет.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 500 г;
  • лимон — 2 ломтика;
  • апельсин — 2 ломтика;
  • мята — 2 веточки;
  • сахар — 200 г.
рецепт полуничного мохіто на зиму
Клубничный мохито. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику промыть, очистить от хвостиков. Банку предварительно простерилизовать.
  2. В трехлитровую банку выложить клубнику, добавить ломтики лимона, апельсина и мяту. Добавить сахар.
  3. Залить все кипятком до верха, сразу закрутить стерилизованной крышкой, перевернуть и хорошо укутать до полного остывания.

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клубника рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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