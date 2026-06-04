Клубничный "Мохито" на зиму: нужно просто залить кипятком

Клубничный "Мохито". Фото: smachnenke.com.ua

Этот напиток — настоящий вкус лета в банке. Клубника, мята и цитрус создают невероятно освежающий аромат, который зимой напоминает о теплых днях. Готовится максимально просто, без лишних шагов, но результат всегда впечатляет.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 500 г;

лимон — 2 ломтика;

апельсин — 2 ломтика;

мята — 2 веточки;

сахар — 200 г.

Клубничный мохито. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику промыть, очистить от хвостиков. Банку предварительно простерилизовать. В трехлитровую банку выложить клубнику, добавить ломтики лимона, апельсина и мяту. Добавить сахар. Залить все кипятком до верха, сразу закрутить стерилизованной крышкой, перевернуть и хорошо укутать до полного остывания.

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