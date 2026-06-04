Клубничный "Мохито" на зиму: нужно просто залить кипятком
Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 13:44
Клубничный "Мохито". Фото: smachnenke.com.ua
Этот напиток — настоящий вкус лета в банке. Клубника, мята и цитрус создают невероятно освежающий аромат, который зимой напоминает о теплых днях. Готовится максимально просто, без лишних шагов, но результат всегда впечатляет.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 500 г;
- лимон — 2 ломтика;
- апельсин — 2 ломтика;
- мята — 2 веточки;
- сахар — 200 г.
Способ приготовления
- Клубнику промыть, очистить от хвостиков. Банку предварительно простерилизовать.
- В трехлитровую банку выложить клубнику, добавить ломтики лимона, апельсина и мяту. Добавить сахар.
- Залить все кипятком до верха, сразу закрутить стерилизованной крышкой, перевернуть и хорошо укутать до полного остывания.
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