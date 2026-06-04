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Головна Смак Полуничний "Мохіто" на зиму: потрібно просто залити окропом

Полуничний "Мохіто" на зиму: потрібно просто залити окропом

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 13:44
Полуничний Мохіто на зиму: потрібно просто залити окропом
Полуничний "Мохіто". Фото: smachnenke.com.ua

Цей напій — справжній смак літа в банці. Полуниця, м’ята та цитрус створюють неймовірно освіжаючий аромат, який взимку нагадує про теплі дні. Готується максимально просто, без зайвих кроків, але результат завжди вражає.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 500 г;
  • лимон — 2 скибочки;
  • апельсин — 2 скибочки;
  • м’ята — 2 гілочки;
  • цукор — 200 г.
рецепт полуничного мохіто на зиму
Полуничний мохіто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю промити, очистити від хвостиків. Банку попередньо простерилізувати.
  2. У трилітрову банку викласти полуницю, додати скибочки лимона, апельсина та м’яту. Додати цукор.
  3. Залити все окропом до верху, одразу закрутити стерилізованою кришкою, перевернути та добре укутати до повного охолодження.

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полуниця рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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