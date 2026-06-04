Полуничний "Мохіто" на зиму: потрібно просто залити окропом
Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 13:44
Полуничний "Мохіто". Фото: smachnenke.com.ua
Цей напій — справжній смак літа в банці. Полуниця, м’ята та цитрус створюють неймовірно освіжаючий аромат, який взимку нагадує про теплі дні. Готується максимально просто, без зайвих кроків, але результат завжди вражає.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 500 г;
- лимон — 2 скибочки;
- апельсин — 2 скибочки;
- м’ята — 2 гілочки;
- цукор — 200 г.
Спосіб приготування
- Полуницю промити, очистити від хвостиків. Банку попередньо простерилізувати.
- У трилітрову банку викласти полуницю, додати скибочки лимона, апельсина та м’яту. Додати цукор.
- Залити все окропом до верху, одразу закрутити стерилізованою кришкою, перевернути та добре укутати до повного охолодження.
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