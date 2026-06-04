Полуничний "Мохіто" на зиму: потрібно просто залити окропом

Полуничний "Мохіто". Фото: smachnenke.com.ua

Цей напій — справжній смак літа в банці. Полуниця, м’ята та цитрус створюють неймовірно освіжаючий аромат, який взимку нагадує про теплі дні. Готується максимально просто, без зайвих кроків, але результат завжди вражає.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 500 г;

лимон — 2 скибочки;

апельсин — 2 скибочки;

м’ята — 2 гілочки;

цукор — 200 г.

Полуничний мохіто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю промити, очистити від хвостиків. Банку попередньо простерилізувати. У трилітрову банку викласти полуницю, додати скибочки лимона, апельсина та м’яту. Додати цукор. Залити все окропом до верху, одразу закрутити стерилізованою кришкою, перевернути та добре укутати до повного охолодження.

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