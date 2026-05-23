Головна Смак "Живе" варення з полуниці на зиму без варіння: так ви ще не готувати

"Живе" варення з полуниці на зиму без варіння: так ви ще не готувати

Дата публікації: 23 травня 2026 13:44
Живе варення з полуниці на зиму без варіння: так ви ще не готували
Варення з полуниці. Фото: smachnenke.com.ua

Це полуничне варення зовсім не схоже на класичне — ягоди залишаються майже свіжими, ароматними та неймовірно соковитими. Завдяки приготуванню без варіння полуниця зберігає свій природний смак, колір і літній аромат, ніби її щойно зібрали з грядки. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця свіжа — 1 кг.;
  • цукор — 1,2 кг.
рецепт варення з полуниці
Приготування варення. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю добре помити, обсушити та видалити хвостики.
  2. Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром.
  3. Обережно перемішати й залишити на кілька годин або на ніч, щоб полуниця пустила сік.
  4. Коли цукор майже розчиниться, ще раз акуратно перемішати масу.
  5. Розкласти варення у стерилізовані банки та щільно закрити кришками.
  6. Зберігати у холодильнику або в прохолодному місці.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
