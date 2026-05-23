Живе варення з полуниці на зиму без варіння: так ви ще не готували

"Живе" варення з полуниці на зиму без варіння: так ви ще не готувати
Дата публікації: 23 травня 2026 13:44
Варення з полуниці. Фото: smachnenke.com.ua
Це полуничне варення зовсім не схоже на класичне — ягоди залишаються майже свіжими, ароматними та неймовірно соковитими. Завдяки приготуванню без варіння полуниця зберігає свій природний смак, колір і літній аромат, ніби її щойно зібрали з грядки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця свіжа — 1 кг.;
- цукор — 1,2 кг.
Спосіб приготування
- Полуницю добре помити, обсушити та видалити хвостики.
- Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром.
- Обережно перемішати й залишити на кілька годин або на ніч, щоб полуниця пустила сік.
- Коли цукор майже розчиниться, ще раз акуратно перемішати масу.
- Розкласти варення у стерилізовані банки та щільно закрити кришками.
- Зберігати у холодильнику або в прохолодному місці.
