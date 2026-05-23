Живе варення з полуниці на зиму без варіння: так ви ще не готували

Варення з полуниці.

Це полуничне варення зовсім не схоже на класичне — ягоди залишаються майже свіжими, ароматними та неймовірно соковитими. Завдяки приготуванню без варіння полуниця зберігає свій природний смак, колір і літній аромат, ніби її щойно зібрали з грядки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця свіжа — 1 кг.;

цукор — 1,2 кг.

Приготування варення.

Спосіб приготування

Полуницю добре помити, обсушити та видалити хвостики. Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром. Обережно перемішати й залишити на кілька годин або на ніч, щоб полуниця пустила сік. Коли цукор майже розчиниться, ще раз акуратно перемішати масу. Розкласти варення у стерилізовані банки та щільно закрити кришками. Зберігати у холодильнику або в прохолодному місці.

