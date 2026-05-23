"Живое" варенье из клубники на зиму без варки: так вы еще не готовили

Это клубничное варенье совсем не похоже на классическое — ягоды остаются почти свежими, ароматными и невероятно сочными. Благодаря приготовлению без варки клубника сохраняет свой естественный вкус, цвет и летний аромат, будто ее только что собрали с грядки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника свежая — 1 кг;

сахар — 1,2 кг.

Способ приготовления

Клубнику хорошо помыть, обсушить и удалить хвостики. Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром. Осторожно перемешать и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы клубника пустила сок. Когда сахар почти растворится, еще раз аккуратно перемешать массу. Разложить варенье в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике или в прохладном месте.

