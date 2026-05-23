"Живое" варенье из клубники на зиму без варки: так вы еще не готовили
Дата публикации 23 мая 2026 13:44
Варенье из клубники. Фото: smachnenke.com.ua
Это клубничное варенье совсем не похоже на классическое — ягоды остаются почти свежими, ароматными и невероятно сочными. Благодаря приготовлению без варки клубника сохраняет свой естественный вкус, цвет и летний аромат, будто ее только что собрали с грядки.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника свежая — 1 кг;
- сахар — 1,2 кг.
Способ приготовления
- Клубнику хорошо помыть, обсушить и удалить хвостики.
- Переложить ягоды в большую миску и засыпать сахаром.
- Осторожно перемешать и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы клубника пустила сок.
- Когда сахар почти растворится, еще раз аккуратно перемешать массу.
- Разложить варенье в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками.
- Хранить в холодильнике или в прохладном месте.
