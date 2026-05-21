Так клубника хранится в течение 1 года: без заморозки и без варки
Этот способ заготовки клубники давно считают одним из самых простых и удачных для сохранения вкуса летних ягод. Без варки и заморозки клубника остается ароматной, сочной и максимально натуральной. Благодаря большому количеству сахара ягоды прекрасно сохраняются в течение года и подходят для десертов, чая, блинов или домашней выпечки.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника свежая — 3,2 кг;
- сахар — 3 кг.
Способ приготовления
- Клубнику залить холодной водой на несколько минут, после чего хорошо промыть и очистить от плодоножек.
- Крупные ягоды по желанию нарезать кусочками.
- Клубнику пересыпать сахаром в пропорции 1:1, оставив небольшую часть сахара отдельно.
- Оставить ягоды примерно на 3 часа, периодически осторожно перемешивая, чтобы клубника пустила сок.
- Готовую массу разложить в чистые сухие банки, сверху засыпать остатком сахара и плотно закрыть крышками. Хранить в прохладном месте.
