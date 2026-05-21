Главная Вкус Так клубника хранится в течение 1 года: без заморозки и без варки

Дата публикации 21 мая 2026 01:04
Клубника на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ заготовки клубники давно считают одним из самых простых и удачных для сохранения вкуса летних ягод. Без варки и заморозки клубника остается ароматной, сочной и максимально натуральной. Благодаря большому количеству сахара ягоды прекрасно сохраняются в течение года и подходят для десертов, чая, блинов или домашней выпечки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника свежая — 3,2 кг;
  • сахар — 3 кг.
Клубника в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику залить холодной водой на несколько минут, после чего хорошо промыть и очистить от плодоножек.
  2. Крупные ягоды по желанию нарезать кусочками.
  3. Клубнику пересыпать сахаром в пропорции 1:1, оставив небольшую часть сахара отдельно.
  4. Оставить ягоды примерно на 3 часа, периодически осторожно перемешивая, чтобы клубника пустила сок.
  5. Готовую массу разложить в чистые сухие банки, сверху засыпать остатком сахара и плотно закрыть крышками. Хранить в прохладном месте.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
