Так клубника хранится в течение 1 года: без заморозки и без варки

Клубника на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ заготовки клубники давно считают одним из самых простых и удачных для сохранения вкуса летних ягод. Без варки и заморозки клубника остается ароматной, сочной и максимально натуральной. Благодаря большому количеству сахара ягоды прекрасно сохраняются в течение года и подходят для десертов, чая, блинов или домашней выпечки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника свежая — 3,2 кг;

сахар — 3 кг.

Клубника в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику залить холодной водой на несколько минут, после чего хорошо промыть и очистить от плодоножек. Крупные ягоды по желанию нарезать кусочками. Клубнику пересыпать сахаром в пропорции 1:1, оставив небольшую часть сахара отдельно. Оставить ягоды примерно на 3 часа, периодически осторожно перемешивая, чтобы клубника пустила сок. Готовую массу разложить в чистые сухие банки, сверху засыпать остатком сахара и плотно закрыть крышками. Хранить в прохладном месте.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".