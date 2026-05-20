Недооцененное сокровище: "живая" чистотеловая мазь, простой домашний рецепт

Чистотеловая мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Эта мазь — пример того, как простое растение может превратиться в полноценное домашнее средство ухода. Чистотел, настоянный на масле, постепенно отдает свои свойства, создавая насыщенную основу для будущей мази. В сочетании с пчелиным воском она приобретает приятную текстуру и хорошо сохраняется без дополнительных добавок. Важно, что весь процесс максимально естественный и не требует сложных ингредиентов или оборудования.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свежий чистотел — 1-2 большие горсти;

растительное масло — 1-2 стакана;

пчелиный воск — 30-40 г.

Лечебная мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Чистотел измельчить руками или керамическим ножом и полностью залить растительным маслом. Настоять 2-3 суток в темном месте, после чего процедить или оставить вместе с растительной массой для более насыщенного настоя. Масляный настой прогреть на водяной бане, не доводя до кипения. Добавить пчелиный воск и перемешивать до полного растворения. Горячую смесь разлить в чистые емкости и оставить до полного остывания. После застывания образуется мазь нежной консистенции, готовая к хранению.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".