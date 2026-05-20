Главная Вкус Недооцененное сокровище: "живая" чистотеловая мазь, простой домашний рецепт

Недооцененное сокровище: "живая" чистотеловая мазь, простой домашний рецепт

Дата публикации 20 мая 2026 01:04
Недооцененное сокровище: живая чистотеловая мазь, простой домашний рецепт
Чистотеловая мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Эта мазь — пример того, как простое растение может превратиться в полноценное домашнее средство ухода. Чистотел, настоянный на масле, постепенно отдает свои свойства, создавая насыщенную основу для будущей мази. В сочетании с пчелиным воском она приобретает приятную текстуру и хорошо сохраняется без дополнительных добавок. Важно, что весь процесс максимально естественный и не требует сложных ингредиентов или оборудования.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свежий чистотел — 1-2 большие горсти;
  • растительное масло — 1-2 стакана;
  • пчелиный воск — 30-40 г.
рецепт мазі з чистотіла
Лечебная мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Чистотел измельчить руками или керамическим ножом и полностью залить растительным маслом.
  2. Настоять 2-3 суток в темном месте, после чего процедить или оставить вместе с растительной массой для более насыщенного настоя.
  3. Масляный настой прогреть на водяной бане, не доводя до кипения.
  4. Добавить пчелиный воск и перемешивать до полного растворения.
  5. Горячую смесь разлить в чистые емкости и оставить до полного остывания.
  6. После застывания образуется мазь нежной консистенции, готовая к хранению.

рецепт чистотел мазь
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
