Недооцененное сокровище: "живая" чистотеловая мазь, простой домашний рецепт
Эта мазь — пример того, как простое растение может превратиться в полноценное домашнее средство ухода. Чистотел, настоянный на масле, постепенно отдает свои свойства, создавая насыщенную основу для будущей мази. В сочетании с пчелиным воском она приобретает приятную текстуру и хорошо сохраняется без дополнительных добавок. Важно, что весь процесс максимально естественный и не требует сложных ингредиентов или оборудования.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свежий чистотел — 1-2 большие горсти;
- растительное масло — 1-2 стакана;
- пчелиный воск — 30-40 г.
Способ приготовления
- Чистотел измельчить руками или керамическим ножом и полностью залить растительным маслом.
- Настоять 2-3 суток в темном месте, после чего процедить или оставить вместе с растительной массой для более насыщенного настоя.
- Масляный настой прогреть на водяной бане, не доводя до кипения.
- Добавить пчелиный воск и перемешивать до полного растворения.
- Горячую смесь разлить в чистые емкости и оставить до полного остывания.
- После застывания образуется мазь нежной консистенции, готовая к хранению.
