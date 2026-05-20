Головна Смак Недооцінений скарб: "жива" чистотілова мазь, простий домашній рецепт

Недооцінений скарб: "жива" чистотілова мазь, простий домашній рецепт

Дата публікації: 20 травня 2026 01:04
Чистотілова мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Ця мазь — приклад того, як проста рослина може перетворитися на повноцінний домашній засіб догляду. Чистотіл, настояний на олії, поступово віддає свої властивості, створюючи насичену основу для майбутньої мазі. У поєднанні з бджолиним воском вона набуває приємної текстури та добре зберігається без додаткових добавок. Важливо, що весь процес максимально природний і не потребує складних інгредієнтів чи обладнання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свіжий чистотіл — 1–2 великі жмені.;
  • рослинна олія — 1–2 склянки.;
  • бджолиний віск — 30–40 г.
Лікувальна мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Чистотіл подрібнити руками або керамічним ножем та повністю залити рослинною олією.
  2. Настояти 2–3 доби в темному місці, після чого процідити або залишити разом із рослинною масою для більш насиченого настою.
  3. Олійний настій прогріти на водяній бані, не доводячи до кипіння.
  4. Додати бджолиний віск і перемішувати до повного розчинення.
  5. Гарячу суміш розлити у чисті ємності та залишити до повного охолодження.
  6. Після застигання утворюється мазь ніжної консистенції, готова до зберігання.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
