Недооцінений скарб: "жива" чистотілова мазь, простий домашній рецепт

Чистотілова мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Ця мазь — приклад того, як проста рослина може перетворитися на повноцінний домашній засіб догляду. Чистотіл, настояний на олії, поступово віддає свої властивості, створюючи насичену основу для майбутньої мазі. У поєднанні з бджолиним воском вона набуває приємної текстури та добре зберігається без додаткових добавок. Важливо, що весь процес максимально природний і не потребує складних інгредієнтів чи обладнання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свіжий чистотіл — 1–2 великі жмені.;

рослинна олія — 1–2 склянки.;

бджолиний віск — 30–40 г.

Лікувальна мазь. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Чистотіл подрібнити руками або керамічним ножем та повністю залити рослинною олією. Настояти 2–3 доби в темному місці, після чого процідити або залишити разом із рослинною масою для більш насиченого настою. Олійний настій прогріти на водяній бані, не доводячи до кипіння. Додати бджолиний віск і перемішувати до повного розчинення. Гарячу суміш розлити у чисті ємності та залишити до повного охолодження. Після застигання утворюється мазь ніжної консистенції, готова до зберігання.

