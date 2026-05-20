Недооцінений скарб: "жива" чистотілова мазь, простий домашній рецепт
Ця мазь — приклад того, як проста рослина може перетворитися на повноцінний домашній засіб догляду. Чистотіл, настояний на олії, поступово віддає свої властивості, створюючи насичену основу для майбутньої мазі. У поєднанні з бджолиним воском вона набуває приємної текстури та добре зберігається без додаткових добавок. Важливо, що весь процес максимально природний і не потребує складних інгредієнтів чи обладнання.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свіжий чистотіл — 1–2 великі жмені.;
- рослинна олія — 1–2 склянки.;
- бджолиний віск — 30–40 г.
Спосіб приготування
- Чистотіл подрібнити руками або керамічним ножем та повністю залити рослинною олією.
- Настояти 2–3 доби в темному місці, після чого процідити або залишити разом із рослинною масою для більш насиченого настою.
- Олійний настій прогріти на водяній бані, не доводячи до кипіння.
- Додати бджолиний віск і перемішувати до повного розчинення.
- Гарячу суміш розлити у чисті ємності та залишити до повного охолодження.
- Після застигання утворюється мазь ніжної консистенції, готова до зберігання.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".