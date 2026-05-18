Не проґавте сезон бузку: варення, яке називають "домашньою аптечкою"
Дата публікації: 18 травня 2026 01:04
Це варення готують лише в короткий сезон цвітіння бузку, коли його аромат і користь максимально насичені. Воно поєднує в собі ніжний квітковий смак, легку цитрусову кислинку та приємну солодкість, яка розкривається поступово. Такий рецепт цінують за його незвичність і аромат, який нагадує весняний сад у кожній ложці.
Вам знадобиться:
- квіти бузку (без стебел і зелених частин) — 60 г.;
- цукор — 240 г (120 г + 120 г).;
- вода — 400–450 мл.;
- сік половини лимона — 1 шт.
Спосіб приготування
- Квіти бузку злегка розім’яти разом із половиною цукру, щоб виділився аромат.
- Додати воду, довести до кипіння та проварити на середньому вогні.
- Влити лимонний сік і продовжити варіння приблизно 15 хвилин. Зняти з вогню, дати масі трохи охолонути.
- Додати решту цукру та перемішати до повного розчинення.
- Уварити до рідкої, тягучої консистенції, після чого розлити по стерильних банках.
