Головна Смак Не проґавте сезон бузку: варення, яке називають "домашньою аптечкою"

Не проґавте сезон бузку: варення, яке називають "домашньою аптечкою"

Дата публікації: 18 травня 2026 01:04
Варення з бузку. Фото: smakuiemo.com.ua

Це варення готують лише в короткий сезон цвітіння бузку, коли його аромат і користь максимально насичені. Воно поєднує в собі ніжний квітковий смак, легку цитрусову кислинку та приємну солодкість, яка розкривається поступово. Такий рецепт цінують за його незвичність і аромат, який нагадує весняний сад у кожній ложці.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • квіти бузку (без стебел і зелених частин) — 60 г.;
  • цукор — 240 г (120 г + 120 г).;
  • вода — 400–450 мл.;
  • сік половини лимона — 1 шт.
Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квіти бузку злегка розім’яти разом із половиною цукру, щоб виділився аромат.
  2. Додати воду, довести до кипіння та проварити на середньому вогні.
  3. Влити лимонний сік і продовжити варіння приблизно 15 хвилин. Зняти з вогню, дати масі трохи охолонути.
  4. Додати решту цукру та перемішати до повного розчинення. 
  5. Уварити до рідкої, тягучої консистенції, після чого розлити по стерильних банках.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
