Не проґавте сезон бузку: варення, яке називають "домашньою аптечкою"

Варення з бузку. Фото: smakuiemo.com.ua

Це варення готують лише в короткий сезон цвітіння бузку, коли його аромат і користь максимально насичені. Воно поєднує в собі ніжний квітковий смак, легку цитрусову кислинку та приємну солодкість, яка розкривається поступово. Такий рецепт цінують за його незвичність і аромат, який нагадує весняний сад у кожній ложці.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квіти бузку (без стебел і зелених частин) — 60 г.;

цукор — 240 г (120 г + 120 г).;

вода — 400–450 мл.;

сік половини лимона — 1 шт.

Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Квіти бузку злегка розім’яти разом із половиною цукру, щоб виділився аромат. Додати воду, довести до кипіння та проварити на середньому вогні. Влити лимонний сік і продовжити варіння приблизно 15 хвилин. Зняти з вогню, дати масі трохи охолонути. Додати решту цукру та перемішати до повного розчинення. Уварити до рідкої, тягучої консистенції, після чого розлити по стерильних банках.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".