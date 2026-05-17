Живий еліксир: настоянка з кульбаби з десятками корисних бактерій
Дата публікації: 17 травня 2026 12:04
Настоянка з кульбаби.
Кульбаба — одна з найпоширеніших рослин, яку часто недооцінюють, хоча з неї можна приготувати ароматну настоянку з насиченим природним складом. Такий домашній еліксир роблять із свіжих квітів та якісної горілки, залишаючи суміш настоюватися в темному місці для поступового розкриття аромату.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квіти кульбаби — 0,5 л (щільно наповнена банка).;
- горілка — 1 л.
Спосіб приготування
- Зібрати квіти кульбаби у суху погоду, перебрати та прибрати зайву зелень і пошкоджені частини.
- Перекласти у чисту скляну банку, заповнивши приблизно наполовину.
- Залити горілкою так, щоб повністю покрити рослинну сировину.
- Щільно закрити банку та поставити у темне прохолодне місце.
- Настоювати приблизно 2–3 тижні, періодично обережно струшуючи.
- Після настоювання процідити через марлю та перелити у чисту ємність для зберігання.
