Головна Смак Живий еліксир: настоянка з кульбаби з десятками корисних бактерій

Живий еліксир: настоянка з кульбаби з десятками корисних бактерій

Дата публікації: 17 травня 2026 12:04
Живий еліксир: настоянка з кульбаби з десятками корисних бактерій
Настоянка з кульбаби. Фото: smakuiemo.com.ua

Кульбаба — одна з найпоширеніших рослин, яку часто недооцінюють, хоча з неї можна приготувати ароматну настоянку з насиченим природним складом. Такий домашній еліксир роблять із свіжих квітів та якісної горілки, залишаючи суміш настоюватися в темному місці для поступового розкриття аромату.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • квіти кульбаби — 0,5 л (щільно наповнена банка).;
  • горілка — 1 л.
Квіти в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Зібрати квіти кульбаби у суху погоду, перебрати та прибрати зайву зелень і пошкоджені частини. 
  2. Перекласти у чисту скляну банку, заповнивши приблизно наполовину. 
  3. Залити горілкою так, щоб повністю покрити рослинну сировину.
  4. Щільно закрити банку та поставити у темне прохолодне місце.
  5. Настоювати приблизно 2–3 тижні, періодично обережно струшуючи.
  6. Після настоювання процідити через марлю та перелити у чисту ємність для зберігання.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
