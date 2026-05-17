Живий еліксир: настоянка з кульбаби з десятками корисних бактерій

Кульбаба — одна з найпоширеніших рослин, яку часто недооцінюють, хоча з неї можна приготувати ароматну настоянку з насиченим природним складом. Такий домашній еліксир роблять із свіжих квітів та якісної горілки, залишаючи суміш настоюватися в темному місці для поступового розкриття аромату.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квіти кульбаби — 0,5 л (щільно наповнена банка).;

горілка — 1 л.

Спосіб приготування

Зібрати квіти кульбаби у суху погоду, перебрати та прибрати зайву зелень і пошкоджені частини. Перекласти у чисту скляну банку, заповнивши приблизно наполовину. Залити горілкою так, щоб повністю покрити рослинну сировину. Щільно закрити банку та поставити у темне прохолодне місце. Настоювати приблизно 2–3 тижні, періодично обережно струшуючи. Після настоювання процідити через марлю та перелити у чисту ємність для зберігання.

