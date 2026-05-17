Живой эликсир: настойка из одуванчика с десятками полезных бактерий
Одуванчик — одно из самых распространенных растений, которое часто недооценивают, хотя из него можно приготовить ароматную настойку с насыщенным природным составом. Такой домашний эликсир делают из свежих цветов и качественной водки, оставляя смесь настаиваться в темном месте для постепенного раскрытия аромата.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветы одуванчика — 0,5 л (плотно наполненная банка);
- водка — 1 л.
Способ приготовления
- Собрать цветы одуванчика в сухую погоду, перебрать и убрать лишнюю зелень и поврежденные части.
- Переложить в чистую стеклянную банку, заполнив примерно наполовину.
- Залить водкой так, чтобы полностью покрыть растительное сырье.
- Плотно закрыть банку и поставить в темное прохладное место.
- Настаивать примерно 2-3 недели, периодически осторожно встряхивая.
- После настаивания процедить через марлю и перелить в чистую емкость для хранения.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".