Живой эликсир: настойка из одуванчика с десятками полезных бактерий

Настойка из одуванчика. Фото: smakuiemo.com.ua

Одуванчик — одно из самых распространенных растений, которое часто недооценивают, хотя из него можно приготовить ароматную настойку с насыщенным природным составом. Такой домашний эликсир делают из свежих цветов и качественной водки, оставляя смесь настаиваться в темном месте для постепенного раскрытия аромата.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветы одуванчика — 0,5 л (плотно наполненная банка);

водка — 1 л.

Цветы в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Собрать цветы одуванчика в сухую погоду, перебрать и убрать лишнюю зелень и поврежденные части. Переложить в чистую стеклянную банку, заполнив примерно наполовину. Залить водкой так, чтобы полностью покрыть растительное сырье. Плотно закрыть банку и поставить в темное прохладное место. Настаивать примерно 2-3 недели, периодически осторожно встряхивая. После настаивания процедить через марлю и перелить в чистую емкость для хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".