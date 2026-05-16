Как приготовить целебный квас из одуванчика от всех болезней: рецепт
Дата публикации 16 мая 2026 11:14
Квас из одуванчика. Фото: smakuiemo.com.ua
В сезон одуванчика многие готовят не только варенье или сироп, но и домашний квас с насыщенным цветочным ароматом. Напиток получается освежающим, с легкой естественной газированностью и приятным лимонным вкусом. Главное — правильно выдержать процесс настаивания и созревания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лепестки одуванчика — 300-400 г;
- вода — 3 л.;
- сахар или мед — 250-300 г;
- лимон — 1 шт.;
- изюм — 10-15 шт.
Способ приготовления
- Отделить желтые лепестки одуванчика от зеленых частей.
- Выложить в стеклянную или керамическую емкость, добавить лимонную цедру без белой части и залить кипятком.
- Накрыть и оставить настаиваться на 12-24 часа.
- После этого процедить настой через марлю и хорошо отжать лепестки.
- Добавить сахар или мед, лимонный сок и изюм, перемешать до растворения.
- Накрыть марлей и оставить в теплом месте на 1-2 дня до появления легкой пены.
- Готовый квас разлить в бутылки, плотно закрыть и оставить еще на несколько часов в тепле.
- После этого поставить в холодильник на 2-3 дня для созревания.
