Как приготовить целебный квас из одуванчика от всех болезней: рецепт

Квас из одуванчика. Фото: smakuiemo.com.ua

В сезон одуванчика многие готовят не только варенье или сироп, но и домашний квас с насыщенным цветочным ароматом. Напиток получается освежающим, с легкой естественной газированностью и приятным лимонным вкусом. Главное — правильно выдержать процесс настаивания и созревания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лепестки одуванчика — 300-400 г;

вода — 3 л.;

сахар или мед — 250-300 г;

лимон — 1 шт.;

изюм — 10-15 шт.

Способ приготовления

Отделить желтые лепестки одуванчика от зеленых частей. Выложить в стеклянную или керамическую емкость, добавить лимонную цедру без белой части и залить кипятком. Накрыть и оставить настаиваться на 12-24 часа. После этого процедить настой через марлю и хорошо отжать лепестки. Добавить сахар или мед, лимонный сок и изюм, перемешать до растворения. Накрыть марлей и оставить в теплом месте на 1-2 дня до появления легкой пены. Готовый квас разлить в бутылки, плотно закрыть и оставить еще на несколько часов в тепле. После этого поставить в холодильник на 2-3 дня для созревания.

