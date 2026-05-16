Как приготовить целебный квас из одуванчика от всех болезней: рецепт

Как приготовить целебный квас из одуванчика от всех болезней: рецепт

Дата публикации 16 мая 2026 11:14
Квас из одуванчика. Фото: smakuiemo.com.ua

В сезон одуванчика многие готовят не только варенье или сироп, но и домашний квас с насыщенным цветочным ароматом. Напиток получается освежающим, с легкой естественной газированностью и приятным лимонным вкусом. Главное — правильно выдержать процесс настаивания и созревания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лепестки одуванчика — 300-400 г;
  • вода — 3 л.;
  • сахар или мед — 250-300 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • изюм — 10-15 шт.
рецепт квасу з кульбаби
Способ приготовления

  1. Отделить желтые лепестки одуванчика от зеленых частей.
  2. Выложить в стеклянную или керамическую емкость, добавить лимонную цедру без белой части и залить кипятком.
  3. Накрыть и оставить настаиваться на 12-24 часа.
  4. После этого процедить настой через марлю и хорошо отжать лепестки.
  5. Добавить сахар или мед, лимонный сок и изюм, перемешать до растворения.
  6. Накрыть марлей и оставить в теплом месте на 1-2 дня до появления легкой пены.
  7. Готовый квас разлить в бутылки, плотно закрыть и оставить еще на несколько часов в тепле.
  8. После этого поставить в холодильник на 2-3 дня для созревания.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
