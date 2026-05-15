Копилка для здоровья: лечебная настойка из сирени, приготовьте пока сезон
Дата публикации 15 мая 2026 14:04
Настойка из сирени. Фото: smakuiemo.com.ua
Когда сирень в самом расцвете — самое время сохранить ее аромат и силу на долгое время. Эта простая настойка готовится без сложных ингредиентов, но требует терпения. Результат — насыщенное домашнее средство, которое сохраняет запах и свойства весны.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветы сирени — 1 стеклянная банка (плотно, но без утрамбовки);
- водка — столько, чтобы полностью покрыть цветы (или спирт, разведенный 1:1 с водой).
Способ приготовления
- Цветы сирени перебрать и выложить в чистую стеклянную банку.
- Залить водкой или разведенным спиртом так, чтобы полностью покрыть цветы.
- Банку плотно закрыть крышкой и поставить в темное прохладное место.
- Настаивать примерно 3 недели, периодически осторожно встряхивая.
- После настаивания настойку процедить через марлю или сито, перелить в чистую емкость и хранить в темном месте.
