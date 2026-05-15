Копилка для здоровья: лечебная настойка из сирени, приготовьте пока сезон

Настойка из сирени. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда сирень в самом расцвете — самое время сохранить ее аромат и силу на долгое время. Эта простая настойка готовится без сложных ингредиентов, но требует терпения. Результат — насыщенное домашнее средство, которое сохраняет запах и свойства весны.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветы сирени — 1 стеклянная банка (плотно, но без утрамбовки);

водка — столько, чтобы полностью покрыть цветы (или спирт, разведенный 1:1 с водой).

Способ приготовления

Цветы сирени перебрать и выложить в чистую стеклянную банку. Залить водкой или разведенным спиртом так, чтобы полностью покрыть цветы. Банку плотно закрыть крышкой и поставить в темное прохладное место. Настаивать примерно 3 недели, периодически осторожно встряхивая. После настаивания настойку процедить через марлю или сито, перелить в чистую емкость и хранить в темном месте.

