Головна Смак Скарбничка для здоров'я: лікуальна настоянка з бузка, приготуйте поки сезон

Дата публікації: 15 травня 2026 14:04
Скарбничка для здоров’я: лікувальна настоянка з бузка, приготуйте поки сезон
Настоянка з бузка. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли бузок у самому розквіті — саме час зберегти його аромат і силу на довгий час. Ця проста настоянка готується без складних інгредієнтів, але потребує терпіння. Результат — насичений домашній засіб, який зберігає запах і властивості весни.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • квіти бузку — 1 скляна банка (щільно, але без утрамбовування);
  • горілка — стільки, щоб повністю покрити квіти (або спирт, розведений 1:1 з водою).

Спосіб приготування

  1. Квіти бузку перебрати та викласти у чисту скляну банку.
  2. Залити горілкою або розведеним спиртом так, щоб повністю покрити квіти.
  3. Банку щільно закрити кришкою та поставити в темне прохолодне місце.
  4. Настоювати приблизно 3 тижні, періодично обережно струшувати.
  5. Після настоювання настоянку процідити через марлю або сито, перелити у чисту ємність і зберігати в темному місці.

здоров'я рецепт бузок
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
