Скарбничка для здоров’я: лікувальна настоянка з бузка, приготуйте поки сезон

Скарбничка для здоров’я: лікуальна настоянка з бузка, приготуйте поки сезон
Дата публікації: 15 травня 2026 14:04
Настоянка з бузка.
Коли бузок у самому розквіті — саме час зберегти його аромат і силу на довгий час. Ця проста настоянка готується без складних інгредієнтів, але потребує терпіння. Результат — насичений домашній засіб, який зберігає запах і властивості весни.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квіти бузку — 1 скляна банка (щільно, але без утрамбовування);
- горілка — стільки, щоб повністю покрити квіти (або спирт, розведений 1:1 з водою).
Спосіб приготування
- Квіти бузку перебрати та викласти у чисту скляну банку.
- Залити горілкою або розведеним спиртом так, щоб повністю покрити квіти.
- Банку щільно закрити кришкою та поставити в темне прохолодне місце.
- Настоювати приблизно 3 тижні, періодично обережно струшувати.
- Після настоювання настоянку процідити через марлю або сито, перелити у чисту ємність і зберігати в темному місці.
