Скарбничка для здоров’я: лікувальна настоянка з бузка, приготуйте поки сезон

Настоянка з бузка. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли бузок у самому розквіті — саме час зберегти його аромат і силу на довгий час. Ця проста настоянка готується без складних інгредієнтів, але потребує терпіння. Результат — насичений домашній засіб, який зберігає запах і властивості весни.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квіти бузку — 1 скляна банка (щільно, але без утрамбовування);

горілка — стільки, щоб повністю покрити квіти (або спирт, розведений 1:1 з водою).

Спосіб приготування

Квіти бузку перебрати та викласти у чисту скляну банку. Залити горілкою або розведеним спиртом так, щоб повністю покрити квіти. Банку щільно закрити кришкою та поставити в темне прохолодне місце. Настоювати приблизно 3 тижні, періодично обережно струшувати. Після настоювання настоянку процідити через марлю або сито, перелити у чисту ємність і зберігати в темному місці.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".