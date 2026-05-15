"Золото під ногами": рецепт меду та вина з кульбаби від 1000 хвороб
Кульбаба, яку ми звикли вважати звичайною рослиною, насправді може перетворитися на справжнє "золото" для домашніх заготовок. З її квітів готують ароматний сироп і навіть натуральне вино з глибоким смаком та квітковими нотами. Це рецепти, які дивують простотою і водночас виглядають як справжня домашня алхімія.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квіти кульбаби — 400 шт.;
- вода — 2 склянки;
- цукор — 1,2 кг;
- лимонний сік — 1/2 лимона;
- листя вишні — за смаком;
- листя смородини — за смаком;
- меліса — за смаком.
Спосіб приготування
- Зварити сироп із води та цукру до повного розчинення.
- Додати очищені квіти кульбаби та проварити на слабкому вогні приблизно 20 хвилин.
- Влити лимонний сік і додати ароматні листки та трави.
- Залишити масу настоюватися, після чого процідити через марлю та добре відтиснути.
- Рідину за потреби ще раз прогріти та розлити у стерильні банки. Отримати густий ароматний сироп із квітковим смаком.
Вам знадобиться (для вина з кульбаби):
- пелюстки кульбаби — 600 г;
- вода — 3,8 л.;
- чорний чай — 1–2 пакетики;
- цукор — 230 г на 1 л рідини;
- лимонний сік — за смаком;
- родзинки — для бродіння;
- винні дріжджі — за інструкцією;
- пектиновий фермент — за потреби.
Спосіб приготування
- Очистити пелюстки від зелених частин і залити гарячою водою.
- Довести до кипіння та проварити близько 15 хвилин. Додати чай і залишити настоюватися на ніч.
- Наступного дня процідити, додати лимонний сік і цукор, прогріти та охолодити.
- Перелити у ємність для бродіння, додати дріжджі та фермент.
- Залишити на 2–3 тижні, періодично зливати з осаду.
- Далі витримати кілька місяців у прохолодному місці до повного дозрівання.
