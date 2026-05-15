"Золото під ногами": рецепт меду та вина з кульбаби від 1000 хвороб

Мед з кульбаби. Фото: smakuiemo.com.ua

Кульбаба, яку ми звикли вважати звичайною рослиною, насправді може перетворитися на справжнє "золото" для домашніх заготовок. З її квітів готують ароматний сироп і навіть натуральне вино з глибоким смаком та квітковими нотами. Це рецепти, які дивують простотою і водночас виглядають як справжня домашня алхімія.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квіти кульбаби — 400 шт.;

вода — 2 склянки;

цукор — 1,2 кг;

лимонний сік — 1/2 лимона;

листя вишні — за смаком;

листя смородини — за смаком;

меліса — за смаком.

Спосіб приготування

Зварити сироп із води та цукру до повного розчинення. Додати очищені квіти кульбаби та проварити на слабкому вогні приблизно 20 хвилин. Влити лимонний сік і додати ароматні листки та трави. Залишити масу настоюватися, після чого процідити через марлю та добре відтиснути. Рідину за потреби ще раз прогріти та розлити у стерильні банки. Отримати густий ароматний сироп із квітковим смаком.

Варення та квіти. Фото: smakuiemo.com.ua

Вам знадобиться (для вина з кульбаби):

пелюстки кульбаби — 600 г;

вода — 3,8 л.;

чорний чай — 1–2 пакетики;

цукор — 230 г на 1 л рідини;

лимонний сік — за смаком;

родзинки — для бродіння;

винні дріжджі — за інструкцією;

пектиновий фермент — за потреби.

Спосіб приготування

Очистити пелюстки від зелених частин і залити гарячою водою. Довести до кипіння та проварити близько 15 хвилин. Додати чай і залишити настоюватися на ніч. Наступного дня процідити, додати лимонний сік і цукор, прогріти та охолодити. Перелити у ємність для бродіння, додати дріжджі та фермент. Залишити на 2–3 тижні, періодично зливати з осаду. Далі витримати кілька місяців у прохолодному місці до повного дозрівання.

