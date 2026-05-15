Головна Смак "Золото під ногами": рецепт меду та вина з кульбаби від 1000 хвороб

"Золото під ногами": рецепт меду та вина з кульбаби від 1000 хвороб

Дата публікації: 15 травня 2026 01:04
Золото під ногами: рецепт меду та вина з кульбаби від 1000 хвороб
Мед з кульбаби. Фото: smakuiemo.com.ua

Кульбаба, яку ми звикли вважати звичайною рослиною, насправді може перетворитися на справжнє "золото" для домашніх заготовок. З її квітів готують ароматний сироп і навіть натуральне вино з глибоким смаком та квітковими нотами. Це рецепти, які дивують простотою і водночас виглядають як справжня домашня алхімія.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • квіти кульбаби — 400 шт.;
  • вода — 2 склянки;
  • цукор — 1,2 кг;
  • лимонний сік — 1/2 лимона;
  • листя вишні — за смаком;
  • листя смородини — за смаком;
  • меліса — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Зварити сироп із води та цукру до повного розчинення.
  2. Додати очищені квіти кульбаби та проварити на слабкому вогні приблизно 20 хвилин.
  3. Влити лимонний сік і додати ароматні листки та трави.
  4. Залишити масу настоюватися, після чого процідити через марлю та добре відтиснути.
  5. Рідину за потреби ще раз прогріти та розлити у стерильні банки. Отримати густий ароматний сироп із квітковим смаком.
Варення та квіти. Фото: smakuiemo.com.ua

Вам знадобиться (для вина з кульбаби):

  • пелюстки кульбаби — 600 г;
  • вода — 3,8 л.;
  • чорний чай — 1–2 пакетики;
  • цукор — 230 г на 1 л рідини;
  • лимонний сік — за смаком;
  • родзинки — для бродіння;
  • винні дріжджі — за інструкцією;
  • пектиновий фермент — за потреби.

Спосіб приготування

  1. Очистити пелюстки від зелених частин і залити гарячою водою.
  2. Довести до кипіння та проварити близько 15 хвилин. Додати чай і залишити настоюватися на ніч.
  3. Наступного дня процідити, додати лимонний сік і цукор, прогріти та охолодити.
  4. Перелити у ємність для бродіння, додати дріжджі та фермент.
  5. Залишити на 2–3 тижні, періодично зливати з осаду.
  6. Далі витримати кілька місяців у прохолодному місці до повного дозрівання.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
