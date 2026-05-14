Замість 1000 ліків від 10 хвороб: цілющий рецепт настоянки з кропиви

Настоянка з кропиви. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки кропива молода та соковита — саме час приготувати одну з найвідоміших домашніх настоянок. Її роками використовували у народних рецептах для підтримки організму та загального самопочуття. Готується така настоянка дуже просто, а знадобиться всього два інгредієнти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кропива свіжа — 350–400 г;

спирт або горілка — 1100 мл.

Листя кропиви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Свіжу кропиву перебрати, видалити сухі та пошкоджені листки, добре промити й залишити підсохнути на ніч. Після цього дрібно нарізати та перекласти у чисту скляну банку, злегка притискаючи. Залити кропиву спиртом або горілкою так, щоб рідина повністю покривала зелень. Банку накрити кришкою та залишити на добу у світлому місці. Потім перенести настоянку у темне прохолодне місце й настоювати приблизно 2 тижні. Готову рідину процідити та перелити у чисту пляшку або банку для зберігання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".