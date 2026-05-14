Замість 1000 ліків від 10 хвороб: цілющий рецепт настоянки з кропиви
Дата публікації: 14 травня 2026 01:04
Настоянка з кропиви. Фото: smakuiemo.com.ua
Поки кропива молода та соковита — саме час приготувати одну з найвідоміших домашніх настоянок. Її роками використовували у народних рецептах для підтримки організму та загального самопочуття. Готується така настоянка дуже просто, а знадобиться всього два інгредієнти.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кропива свіжа — 350–400 г;
- спирт або горілка — 1100 мл.
Спосіб приготування
- Свіжу кропиву перебрати, видалити сухі та пошкоджені листки, добре промити й залишити підсохнути на ніч.
- Після цього дрібно нарізати та перекласти у чисту скляну банку, злегка притискаючи.
- Залити кропиву спиртом або горілкою так, щоб рідина повністю покривала зелень.
- Банку накрити кришкою та залишити на добу у світлому місці.
- Потім перенести настоянку у темне прохолодне місце й настоювати приблизно 2 тижні.
- Готову рідину процідити та перелити у чисту пляшку або банку для зберігання.
