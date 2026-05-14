Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Замість 1000 ліків від 10 хвороб: цілющий рецепт настоянки з кропиви

Замість 1000 ліків від 10 хвороб: цілющий рецепт настоянки з кропиви

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 01:04
Замість 1000 ліків від 10 хвороб: цілющий рецепт настоянки з кропиви
Настоянка з кропиви. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки кропива молода та соковита — саме час приготувати одну з найвідоміших домашніх настоянок. Її роками використовували у народних рецептах для підтримки організму та загального самопочуття. Готується така настоянка дуже просто, а знадобиться всього два інгредієнти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кропива свіжа — 350–400 г;
  • спирт або горілка — 1100 мл.
рецепт настоянки з кропиви
Листя кропиви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Свіжу кропиву перебрати, видалити сухі та пошкоджені листки, добре промити й залишити підсохнути на ніч.
  2. Після цього дрібно нарізати та перекласти у чисту скляну банку, злегка притискаючи.
  3. Залити кропиву спиртом або горілкою так, щоб рідина повністю покривала зелень.
  4. Банку накрити кришкою та залишити на добу у світлому місці.
  5. Потім перенести настоянку у темне прохолодне місце й настоювати приблизно 2 тижні.
  6. Готову рідину процідити та перелити у чисту пляшку або банку для зберігання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

здоров'я рецепт кропива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації