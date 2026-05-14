Дата публикации 14 мая 2026 01:04
Вместо 1000 лекарств от 10 болезней: целебный рецепт настойки из крапивы
Настойка из крапивы. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока крапива молодая и сочная — самое время приготовить одну из самых известных домашних настоек. Ее годами использовали в народных рецептах для поддержания организма и общего самочувствия. Готовится такая настойка очень просто, а понадобится всего два ингредиента.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крапива свежая — 350-400 г;
  • спирт или водка — 1100 мл.
рецепт настоянки з кропиви
Листья крапивы. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Свежую крапиву перебрать, удалить сухие и поврежденные листья, хорошо промыть и оставить подсохнуть на ночь.
  2. После этого мелко нарезать и переложить в чистую стеклянную банку, слегка прижимая.
  3. Залить крапиву спиртом или водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала зелень.
  4. Банку накрыть крышкой и оставить на сутки в светлом месте.
  5. Затем перенести настойку в темное прохладное место и настаивать примерно 2 недели.
  6. Готовую жидкость процедить и перелить в чистую бутылку или банку для хранения.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
