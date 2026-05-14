Вместо 1000 лекарств от 10 болезней: целебный рецепт настойки из крапивы
Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 01:04
Настойка из крапивы. Фото: smakuiemo.com.ua
Пока крапива молодая и сочная — самое время приготовить одну из самых известных домашних настоек. Ее годами использовали в народных рецептах для поддержания организма и общего самочувствия. Готовится такая настойка очень просто, а понадобится всего два ингредиента.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крапива свежая — 350-400 г;
- спирт или водка — 1100 мл.
Способ приготовления
- Свежую крапиву перебрать, удалить сухие и поврежденные листья, хорошо промыть и оставить подсохнуть на ночь.
- После этого мелко нарезать и переложить в чистую стеклянную банку, слегка прижимая.
- Залить крапиву спиртом или водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала зелень.
- Банку накрыть крышкой и оставить на сутки в светлом месте.
- Затем перенести настойку в темное прохладное место и настаивать примерно 2 недели.
- Готовую жидкость процедить и перелить в чистую бутылку или банку для хранения.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Читайте также:
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".
Реклама