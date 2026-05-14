Вместо 1000 лекарств от 10 болезней: целебный рецепт настойки из крапивы

Настойка из крапивы. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока крапива молодая и сочная — самое время приготовить одну из самых известных домашних настоек. Ее годами использовали в народных рецептах для поддержания организма и общего самочувствия. Готовится такая настойка очень просто, а понадобится всего два ингредиента.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крапива свежая — 350-400 г;

спирт или водка — 1100 мл.

Листья крапивы. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Свежую крапиву перебрать, удалить сухие и поврежденные листья, хорошо промыть и оставить подсохнуть на ночь. После этого мелко нарезать и переложить в чистую стеклянную банку, слегка прижимая. Залить крапиву спиртом или водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала зелень. Банку накрыть крышкой и оставить на сутки в светлом месте. Затем перенести настойку в темное прохладное место и настаивать примерно 2 недели. Готовую жидкость процедить и перелить в чистую бутылку или банку для хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".