Варенье из пиона "Цветочная сказка": заменит половину вашей аптечки
Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 15:44
Варенье из пиона. Фото: smakuiemo.com.ua
Сезон пионов проходит очень быстро, поэтому стоит успеть приготовить необычное домашнее варенье с нежным цветочным ароматом. Такой десерт удивляет не только красивым цветом, но и особым вкусом с легкой кислинкой лимона.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лепестки пиона — 200 г;
- сахар — 500 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления
- Лепестки пиона хорошо промыть и обсушить.
- Переложить в чашу блендера или кухонного комбайна, добавить сахар и лимонный сок. Измельчить до однородной ароматной массы.
- Переложить смесь в сотейник, добавить воду и поставить на слабый огонь.
- Постоянно помешивая, довести до кипения и проварить 2-3 минуты.
- Готовое горячее варенье разложить в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Читайте также:
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".
Реклама