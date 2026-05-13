Варенье из пиона "Цветочная сказка": заменит половину вашей аптечки

Варенье из пиона. Фото: smakuiemo.com.ua

Сезон пионов проходит очень быстро, поэтому стоит успеть приготовить необычное домашнее варенье с нежным цветочным ароматом. Такой десерт удивляет не только красивым цветом, но и особым вкусом с легкой кислинкой лимона.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лепестки пиона — 200 г;

сахар — 500 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

вода — 150 мл.

Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Лепестки пиона хорошо промыть и обсушить. Переложить в чашу блендера или кухонного комбайна, добавить сахар и лимонный сок. Измельчить до однородной ароматной массы. Переложить смесь в сотейник, добавить воду и поставить на слабый огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Готовое горячее варенье разложить в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

