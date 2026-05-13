Главная Вкус Варенье из пиона "Цветочная сказка": заменит половину вашей аптечки

Дата публикации 13 мая 2026 15:44
Варенье из пиона. Фото: smakuiemo.com.ua

Сезон пионов проходит очень быстро, поэтому стоит успеть приготовить необычное домашнее варенье с нежным цветочным ароматом. Такой десерт удивляет не только красивым цветом, но и особым вкусом с легкой кислинкой лимона.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лепестки пиона — 200 г;
  • сахар — 500 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • вода — 150 мл.
рецепт варення з півонії
Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Лепестки пиона хорошо промыть и обсушить.
  2. Переложить в чашу блендера или кухонного комбайна, добавить сахар и лимонный сок. Измельчить до однородной ароматной массы.
  3. Переложить смесь в сотейник, добавить воду и поставить на слабый огонь.
  4. Постоянно помешивая, довести до кипения и проварить 2-3 минуты.
  5. Готовое горячее варенье разложить в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

