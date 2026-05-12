Варенье из сирени: вместо 1000 лекарств, полезное и очень вкусное

Варенье из сирени: вместо 1000 лекарств, полезное и очень вкусное

Дата публикации 12 мая 2026 15:18
Варенье из сирени. Фото: gospodynka.com.ua

Пока цветет сирень, многие готовят из нее не только настойки, но и ароматное домашнее варенье. Оно имеет очень нежный цветочный аромат, красивый розовый оттенок и необычный вкус с легкой приятной горчинкой. Готовится такое варенье довольно просто, хотя требует немного терпения при подготовке цветов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лепестки сирени — 200 г;
  • кипяток — 200 мл.;
  • сахар — 600 г;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.
Сирень и варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лепестки сирени аккуратно отделить от веточек и листьев, хорошо промыть и дать стечь воде. Переложить в кастрюлю и залить кипятком.
  2. Проварить на небольшом огне 10-15 минут, периодически помешивая.
  3. Постепенно добавить сахар и готовить еще примерно 30 минут.
  4. В конце добавить лимонную кислоту и проварить еще 5 минут — благодаря этому варенье приобретет красивый розовый оттенок.
  5. Готовое варенье перелить в чистую банку и оставить настаиваться примерно на сутки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
