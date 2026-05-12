Варенье из сирени: вместо 1000 лекарств, полезное и очень вкусное
Пока цветет сирень, многие готовят из нее не только настойки, но и ароматное домашнее варенье. Оно имеет очень нежный цветочный аромат, красивый розовый оттенок и необычный вкус с легкой приятной горчинкой. Готовится такое варенье довольно просто, хотя требует немного терпения при подготовке цветов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лепестки сирени — 200 г;
- кипяток — 200 мл.;
- сахар — 600 г;
- лимонная кислота — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Лепестки сирени аккуратно отделить от веточек и листьев, хорошо промыть и дать стечь воде. Переложить в кастрюлю и залить кипятком.
- Проварить на небольшом огне 10-15 минут, периодически помешивая.
- Постепенно добавить сахар и готовить еще примерно 30 минут.
- В конце добавить лимонную кислоту и проварить еще 5 минут — благодаря этому варенье приобретет красивый розовый оттенок.
- Готовое варенье перелить в чистую банку и оставить настаиваться примерно на сутки.
