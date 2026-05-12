Зимой скажете себе "спасибо": рецепт настойки из цветов каштана

Зимой скажете себе "спасибо": рецепт настойки из цветов каштана

Дата публикации 12 мая 2026 01:04
Зимой скажете себе спасибо: рецепт настойки из цветов каштана
Цветы каштана. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока цветет каштан, многие хозяйки спешат приготовить ароматную домашнюю настойку, которую издавна ценили в народе. Готовится она очень просто — понадобится лишь свежий цвет и качественный алкоголь. Настойка имеет насыщенный аромат и может долго храниться в прохладном месте. Именно поэтому многие ежегодно делают такую заготовку впрок и зимой благодарят себя за предусмотрительность.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

@likarpruroda

likarpruroda Рецепт настойки из цвета каштана: напихаем полную банку цвета вместе с цветоносами не трамбуя, заливаем домашней не менее 48-50 градусов крепости или разбавленным спиртом. Настаиваем 4 недели в темном прохладном месте и настойка готова Можно процедить.Я не процеживаю,потому что как у меня она заканчивается,то я повторно заливаю эти цветы. Использовать в качестве примочек,компрессов,натираний,а также внутрь по 1 чай лож 2-3 р.сутки за 30 мин.до еды.

♬ оригинальный звук - врач природа

Вам понадобится:

  • цвет каштана вместе с цветоножками — произвольное количество;
  • самогон 48-50° или разбавленный спирт — для заливки;
  • стеклянная банка — 1 шт.

Способ приготовления

  1. Свежие цветы каштана переложить в чистую сухую банку, не уплотняя.
  2. Залить алкоголем так, чтобы цветы были полностью покрыты жидкостью.
  3. Банку плотно закрыть и оставить в темном прохладном месте примерно на 4 недели.
  4. После настаивания жидкость можно процедить или оставить вместе с цветами.
  5. При желании те же цветы можно еще раз залить алкоголем для повторного настаивания.
  6. Хранить готовую настойку рекомендуется в прохладном месте вдали от солнца.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
