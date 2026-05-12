Головна Смак Взимку скажете собі "дякую": рецепт настоянки з цвіту каштана

Дата публікації: 12 травня 2026 01:04
Квіти каштана. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки цвіте каштан, багато господинь поспішають приготувати ароматну домашню настоянку, яку здавна цінували в народі. Готується вона дуже просто — знадобиться лише свіжий цвіт і якісний алкоголь. Настоянка має насичений аромат і може довго зберігатися у прохолодному місці. Саме тому багато хто щороку робить таку заготовку про запас і взимку дякує собі за передбачливість.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

@likarpruroda

likarpruroda Рецепт настоянки з цвіту каштана: напихаємо повну банку цвіту разом з квітконосами не трамбуючи, заливаємо домашньою не менше 48-50 градусів міцності або розбавленим спиртом. Настоюємо 4 неділі у темному прохолодному місці і настоянка готова Можна процідити.Я не проціджую,бо як у мене вона закінчується,то я повторно заливаю ці квіти. Використовувати у якості примочок,компресів,натирань,а також всередину по 1 чай лож 2-3 р.добу за 30 хв.до їжі.

♬ оригинальный звук - лікар природа

Вам знадобиться:

  • цвіт каштана разом із квітконіжками — довільна кількість;
  • самогон 48–50° або розбавлений спирт — для заливання;
  • скляна банка — 1 шт.

Спосіб приготування

  1. Свіжий цвіт каштана перекласти у чисту суху банку, не ущільнюючи.
  2. Залити алкоголем так, щоб квіти були повністю покриті рідиною.
  3. Банку щільно закрити та залишити у темному прохолодному місці приблизно на 4 тижні.
  4. Після настоювання рідину можна процідити або залишити разом із цвітом.
  5. За бажанням ті самі квіти можна ще раз залити алкоголем для повторного настоювання.
  6. Зберігати готову настоянку рекомендується у прохолодному місці подалі від сонця.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
