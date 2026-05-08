Не проґавте сезон бузку: настоянка, яку називають "домашньою аптечкою"

Настоянка з бузку.

Поки квітне бузок, багато хто згадує про старовинний рецепт настоянки, яку роками готували майже в кожній родині. Її використовували для розтирань, компресів і після важкого дня, коли хотілося зігріти м’язи та зняти втому. Готується така настоянка дуже просто, а аромат бузку робить її особливою. Саме той сезонний рецепт, який передають із покоління в покоління.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свіжий цвіт бузку;

горілка міцністю від 48°;

скляна банка.

Спосіб приготування

Свіжий бузок зібрати у суху погоду та залишити на 2 години у затінку, щоб квіти трохи прив’ялися. Перекласти цвіт у чисту банку, не утрамбовуючи занадто щільно. Залити горілкою так, щоб вона повністю покривала бузок. Банку щільно закрити та поставити у темне місце на 1 місяць. Після настоювання рідину процідити.

Настоянку використовують для розтирання суглобів і спини, компресів та при м’язовому напруженні.

