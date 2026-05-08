Головна Смак Не проґавте сезон бузку: настоянка, яку називають "домашньою аптечкою"

Не проґавте сезон бузку: настоянка, яку називають "домашньою аптечкою"

Дата публікації: 8 травня 2026 00:44
Настоянка з бузку. Фото: smachnenke.com.ua

Поки квітне бузок, багато хто згадує про старовинний рецепт настоянки, яку роками готували майже в кожній родині. Її використовували для розтирань, компресів і після важкого дня, коли хотілося зігріти м’язи та зняти втому. Готується така настоянка дуже просто, а аромат бузку робить її особливою. Саме той сезонний рецепт, який передають із покоління в покоління.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

@likarpruroda

likarpruroda Буває серед ночі як заболить чи нога ,чи рука,чи спина..хоч плач,а спати хочеться..для заспокоєння і обезболення роблю таку спиртову настоянку на основі цвіту бузку..це засіб номер 1 у моїй домашній природній аптечці #біль #як подолати#болить спина#зґнабряки #варикоз

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Вам знадобиться:

  • свіжий цвіт бузку;
  • горілка міцністю від 48°;
  • скляна банка.

Спосіб приготування

  1. Свіжий бузок зібрати у суху погоду та залишити на 2 години у затінку, щоб квіти трохи прив’ялися.
  2. Перекласти цвіт у чисту банку, не утрамбовуючи занадто щільно.
  3. Залити горілкою так, щоб вона повністю покривала бузок.
  4. Банку щільно закрити та поставити у темне місце на 1 місяць. Після настоювання рідину процідити.

Настоянку використовують для розтирання суглобів і спини, компресів та при м’язовому напруженні.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
