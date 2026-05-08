Не проґавте сезон бузку: настоянка, яку називають "домашньою аптечкою"
Поки квітне бузок, багато хто згадує про старовинний рецепт настоянки, яку роками готували майже в кожній родині. Її використовували для розтирань, компресів і після важкого дня, коли хотілося зігріти м’язи та зняти втому. Готується така настоянка дуже просто, а аромат бузку робить її особливою. Саме той сезонний рецепт, який передають із покоління в покоління.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
likarpruroda Буває серед ночі як заболить чи нога ,чи рука,чи спина..хоч плач,а спати хочеться..для заспокоєння і обезболення роблю таку спиртову настоянку на основі цвіту бузку..це засіб номер 1 у моїй домашній природній аптечці
Вам знадобиться:
- свіжий цвіт бузку;
- горілка міцністю від 48°;
- скляна банка.
Спосіб приготування
- Свіжий бузок зібрати у суху погоду та залишити на 2 години у затінку, щоб квіти трохи прив’ялися.
- Перекласти цвіт у чисту банку, не утрамбовуючи занадто щільно.
- Залити горілкою так, щоб вона повністю покривала бузок.
- Банку щільно закрити та поставити у темне місце на 1 місяць. Після настоювання рідину процідити.
Настоянку використовують для розтирання суглобів і спини, компресів та при м’язовому напруженні.
