Не пропустите сезон сирени: настойка, которую называют "домашней аптечкой"
Пока цветет сирень, многие вспоминают о старинном рецепте настойки, которую годами готовили почти в каждой семье. Ее использовали для растираний, компрессов и после тяжелого дня, когда хотелось согреть мышцы и снять усталость. Готовится такая настойка очень просто, а аромат сирени делает ее особенной. Именно тот сезонный рецепт, который передают из поколения в поколение.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
@likarpruroda
likarpruroda Бывает среди ночи как заболит или нога, или рука, или спина...хоть плачь, а спать хочется...для успокоения и обезболивания делаю такую спиртовую настойку на основе цвета сирени...это средство номер 1 в моей домашней природной аптечке
Вам понадобится:
- свежий цвет сирени;
- водка крепостью от 48°;
- стеклянная банка.
Способ приготовления
- Свежую сирень собрать в сухую погоду и оставить на 2 часа в тени, чтобы цветы немного привязались.
- Переложить цвет в чистую банку, не утрамбовывая слишком плотно.
- Залить водкой так, чтобы она полностью покрывала сирень.
- Банку плотно закрыть и поставить в темное место на 1 месяц. После настаивания жидкость процедить.
Настойку используют для растирания суставов и спины, компрессов и при мышечном напряжении.
