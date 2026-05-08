Главная Вкус Не пропустите сезон сирени: настойка, которую называют "домашней аптечкой"

Не пропустите сезон сирени: настойка, которую называют "домашней аптечкой"

Дата публикации 8 мая 2026 00:44
Не пропустите сезон сирени: настойка, которую называют домашней аптечкой
Настойка из сирени. Фото: smachnenke.com.ua

Пока цветет сирень, многие вспоминают о старинном рецепте настойки, которую годами готовили почти в каждой семье. Ее использовали для растираний, компрессов и после тяжелого дня, когда хотелось согреть мышцы и снять усталость. Готовится такая настойка очень просто, а аромат сирени делает ее особенной. Именно тот сезонный рецепт, который передают из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

@likarpruroda

likarpruroda Бывает среди ночи как заболит или нога, или рука, или спина...хоть плачь, а спать хочется...для успокоения и обезболивания делаю такую спиртовую настойку на основе цвета сирени...это средство номер 1 в моей домашней природной аптечке #боль #как преодолеть#болит спина#зґнабряки #варикоз

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Вам понадобится:

  • свежий цвет сирени;
  • водка крепостью от 48°;
  • стеклянная банка.

Способ приготовления

  1. Свежую сирень собрать в сухую погоду и оставить на 2 часа в тени, чтобы цветы немного привязались.
  2. Переложить цвет в чистую банку, не утрамбовывая слишком плотно.
  3. Залить водкой так, чтобы она полностью покрывала сирень.
  4. Банку плотно закрыть и поставить в темное место на 1 месяц. После настаивания жидкость процедить.

Настойку используют для растирания суставов и спины, компрессов и при мышечном напряжении.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
