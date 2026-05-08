Не пропустите сезон сирени: настойка, которую называют "домашней аптечкой"

Настойка из сирени. Фото: smachnenke.com.ua

Пока цветет сирень, многие вспоминают о старинном рецепте настойки, которую годами готовили почти в каждой семье. Ее использовали для растираний, компрессов и после тяжелого дня, когда хотелось согреть мышцы и снять усталость. Готовится такая настойка очень просто, а аромат сирени делает ее особенной. Именно тот сезонный рецепт, который передают из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свежий цвет сирени;

водка крепостью от 48°;

стеклянная банка.

Способ приготовления

Свежую сирень собрать в сухую погоду и оставить на 2 часа в тени, чтобы цветы немного привязались. Переложить цвет в чистую банку, не утрамбовывая слишком плотно. Залить водкой так, чтобы она полностью покрывала сирень. Банку плотно закрыть и поставить в темное место на 1 месяц. После настаивания жидкость процедить.

Настойку используют для растирания суставов и спины, компрессов и при мышечном напряжении.

