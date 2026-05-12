Варення з бузку: замість 1000 ліків, корисне і дуже смачне

Дата публікації: 12 травня 2026 15:18
Варення з бузку. Фото: gospodynka.com.ua

Поки цвіте бузок, багато хто готує з нього не лише настоянки, а й ароматне домашнє варення. Воно має дуже ніжний квітковий аромат, красивий рожевий відтінок і незвичайний смак із легкою приємною гірчинкою. Готується таке варення досить просто, хоча потребує трохи терпіння під час підготовки квітів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пелюстки бузку — 200 г;
  • окріп — 200 мл.;
  • цукор — 600 г;
  • лимонна кислота — 1 ч. л.
Бузок та варення. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Пелюстки бузку акуратно відокремити від гілочок і листя, добре промити та дати стекти воді. Перекласти у каструлю й залити окропом.
  2. Проварити на невеликому вогні 10–15 хвилин, періодично помішуючи. 
  3. Поступово додати цукор і готувати ще приблизно 30 хвилин.
  4. Наприкінці додати лимонну кислоту та проварити ще 5 хвилин — завдяки цьому варення набуде красивого рожевого відтінку.
  5. Готове варення перелити у чисту банку та залишити настоюватися приблизно на добу.

Юлія Щербак
Юлія Щербак
