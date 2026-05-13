Варення із півонії "Квіткова казка": замінить половину вашої аптечки

Варення із півонії. Фото: smakuiemo.com.ua

Сезон півоній минає дуже швидко, тому варто встигнути приготувати незвичайне домашнє варення з ніжним квітковим ароматом. Такий десерт дивує не лише красивим кольором, а й особливим смаком із легкою кислинкою лимона.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пелюстки півонії — 200 г;

цукор — 500 г;

лимонний сік — 2 ст. л.;

вода — 150 мл.

Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Пелюстки півонії добре промити та обсушити. Перекласти у чашу блендера або кухонного комбайна, додати цукор і лимонний сік. Подрібнити до однорідної ароматної маси. Перекласти суміш у сотейник, додати воду та поставити на слабкий вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння і проварити 2–3 хвилини. Готове гаряче варення розкласти у стерилізовані банки та щільно закрити кришками. Зберігати у холодильнику.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".