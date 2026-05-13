Варення із півонії "Квіткова казка": замінить половину вашої аптечки
Дата публікації: 13 травня 2026 15:44
Варення із півонії.
Сезон півоній минає дуже швидко, тому варто встигнути приготувати незвичайне домашнє варення з ніжним квітковим ароматом. Такий десерт дивує не лише красивим кольором, а й особливим смаком із легкою кислинкою лимона.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пелюстки півонії — 200 г;
- цукор — 500 г;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Спосіб приготування
- Пелюстки півонії добре промити та обсушити.
- Перекласти у чашу блендера або кухонного комбайна, додати цукор і лимонний сік. Подрібнити до однорідної ароматної маси.
- Перекласти суміш у сотейник, додати воду та поставити на слабкий вогонь.
- Постійно помішуючи, довести до кипіння і проварити 2–3 хвилини.
- Готове гаряче варення розкласти у стерилізовані банки та щільно закрити кришками. Зберігати у холодильнику.
