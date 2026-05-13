Варення із півонії "Квіткова казка": замінить половину вашої аптечки

Варення із півонії "Квіткова казка": замінить половину вашої аптечки

Дата публікації: 13 травня 2026 15:44
Варення із півонії Квіткова казка: замінить половину вашої аптечки
Варення із півонії. Фото: smakuiemo.com.ua

Сезон півоній минає дуже швидко, тому варто встигнути приготувати незвичайне домашнє варення з ніжним квітковим ароматом. Такий десерт дивує не лише красивим кольором, а й особливим смаком із легкою кислинкою лимона.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пелюстки півонії — 200 г;
  • цукор — 500 г;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • вода — 150 мл.
рецепт варення з півонії
Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Пелюстки півонії добре промити та обсушити.
  2. Перекласти у чашу блендера або кухонного комбайна, додати цукор і лимонний сік. Подрібнити до однорідної ароматної маси.
  3. Перекласти суміш у сотейник, додати воду та поставити на слабкий вогонь.
  4. Постійно помішуючи, довести до кипіння і проварити 2–3 хвилини.
  5. Готове гаряче варення розкласти у стерилізовані банки та щільно закрити кришками. Зберігати у холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
