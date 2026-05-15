Главная Вкус "Золото под ногами": рецепт меда и вина из одуванчика от 1000 болезней

"Золото под ногами": рецепт меда и вина из одуванчика от 1000 болезней

Дата публикации 15 мая 2026 01:04
Золото под ногами: рецепт меда и вина из одуванчика от 1000 болезней
Мед из одуванчика. Фото: smakuiemo.com.ua

Одуванчик, который мы привыкли считать обычным растением, на самом деле может превратиться в настоящее "золото" для домашних заготовок. Из его цветов готовят ароматный сироп и даже натуральное вино с глубоким вкусом и цветочными нотами. Это рецепты, которые удивляют простотой и одновременно выглядят как настоящая домашняя алхимия.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветы одуванчика — 400 шт.;
  • вода — 2 стакана;
  • сахар — 1,2 кг;
  • лимонный сок — 1/2 лимона;
  • листья вишни — по вкусу;
  • листья смородины — по вкусу;
  • мелисса — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Сварить сироп из воды и сахара до полного растворения.
  2. Добавить очищенные цветы одуванчика и проварить на слабом огне примерно 20 минут.
  3. Влить лимонный сок и добавить ароматные листья и травы.
  4. Оставить массу настаиваться, после чего процедить через марлю и хорошо отжать.
  5. Жидкость при необходимости еще раз прогреть и разлить в стерильные банки. Получить густой ароматный сироп с цветочным вкусом.
Варенье и цветы Фото: smakuiemo.com.ua

Вам понадобится (для вина из одуванчика):

  • лепестки одуванчика — 600 г;
  • вода — 3,8 л.;
  • черный чай — 1-2 пакетика;
  • сахар — 230 г на 1 л жидкости;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • изюм — для брожения;
  • винные дрожжи — по инструкции;
  • пектиновый фермент — при необходимости.

Способ приготовления

  1. Очистить лепестки от зеленых частей и залить горячей водой.
  2. Довести до кипения и проварить около 15 минут. Добавить чай и оставить настаиваться на ночь.
  3. На следующий день процедить, добавить лимонный сок и сахар, прогреть и охладить.
  4. Перелить в емкость для брожения, добавить дрожжи и фермент.
  5. Оставить на 2-3 недели, периодически сливать с осадка.
  6. Далее выдержать несколько месяцев в прохладном месте до полного созревания.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
