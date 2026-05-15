"Золото под ногами": рецепт меда и вина из одуванчика от 1000 болезней

Мед из одуванчика. Фото: smakuiemo.com.ua

Одуванчик, который мы привыкли считать обычным растением, на самом деле может превратиться в настоящее "золото" для домашних заготовок. Из его цветов готовят ароматный сироп и даже натуральное вино с глубоким вкусом и цветочными нотами. Это рецепты, которые удивляют простотой и одновременно выглядят как настоящая домашняя алхимия.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветы одуванчика — 400 шт.;

вода — 2 стакана;

сахар — 1,2 кг;

лимонный сок — 1/2 лимона;

листья вишни — по вкусу;

листья смородины — по вкусу;

мелисса — по вкусу.

Способ приготовления

Сварить сироп из воды и сахара до полного растворения. Добавить очищенные цветы одуванчика и проварить на слабом огне примерно 20 минут. Влить лимонный сок и добавить ароматные листья и травы. Оставить массу настаиваться, после чего процедить через марлю и хорошо отжать. Жидкость при необходимости еще раз прогреть и разлить в стерильные банки. Получить густой ароматный сироп с цветочным вкусом.

Варенье и цветы Фото: smakuiemo.com.ua

Вам понадобится (для вина из одуванчика):

лепестки одуванчика — 600 г;

вода — 3,8 л.;

черный чай — 1-2 пакетика;

сахар — 230 г на 1 л жидкости;

лимонный сок — по вкусу;

изюм — для брожения;

винные дрожжи — по инструкции;

пектиновый фермент — при необходимости.

Способ приготовления

Очистить лепестки от зеленых частей и залить горячей водой. Довести до кипения и проварить около 15 минут. Добавить чай и оставить настаиваться на ночь. На следующий день процедить, добавить лимонный сок и сахар, прогреть и охладить. Перелить в емкость для брожения, добавить дрожжи и фермент. Оставить на 2-3 недели, периодически сливать с осадка. Далее выдержать несколько месяцев в прохладном месте до полного созревания.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Читайте также:

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".