"Золото под ногами": рецепт меда и вина из одуванчика от 1000 болезней
Одуванчик, который мы привыкли считать обычным растением, на самом деле может превратиться в настоящее "золото" для домашних заготовок. Из его цветов готовят ароматный сироп и даже натуральное вино с глубоким вкусом и цветочными нотами. Это рецепты, которые удивляют простотой и одновременно выглядят как настоящая домашняя алхимия.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветы одуванчика — 400 шт.;
- вода — 2 стакана;
- сахар — 1,2 кг;
- лимонный сок — 1/2 лимона;
- листья вишни — по вкусу;
- листья смородины — по вкусу;
- мелисса — по вкусу.
Способ приготовления
- Сварить сироп из воды и сахара до полного растворения.
- Добавить очищенные цветы одуванчика и проварить на слабом огне примерно 20 минут.
- Влить лимонный сок и добавить ароматные листья и травы.
- Оставить массу настаиваться, после чего процедить через марлю и хорошо отжать.
- Жидкость при необходимости еще раз прогреть и разлить в стерильные банки. Получить густой ароматный сироп с цветочным вкусом.
Вам понадобится (для вина из одуванчика):
- лепестки одуванчика — 600 г;
- вода — 3,8 л.;
- черный чай — 1-2 пакетика;
- сахар — 230 г на 1 л жидкости;
- лимонный сок — по вкусу;
- изюм — для брожения;
- винные дрожжи — по инструкции;
- пектиновый фермент — при необходимости.
Способ приготовления
- Очистить лепестки от зеленых частей и залить горячей водой.
- Довести до кипения и проварить около 15 минут. Добавить чай и оставить настаиваться на ночь.
- На следующий день процедить, добавить лимонный сок и сахар, прогреть и охладить.
- Перелить в емкость для брожения, добавить дрожжи и фермент.
- Оставить на 2-3 недели, периодически сливать с осадка.
- Далее выдержать несколько месяцев в прохладном месте до полного созревания.
