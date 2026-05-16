Як приготувати цілющий квас із кульбаби від всіх хвороб: рецепт

Квас з кульбаби. Фото: smakuiemo.com.ua

У сезон кульбаби багато хто готує не лише варення чи сироп, а й домашній квас із насиченим квітковим ароматом. Напій виходить освіжаючим, з легкою природною газованістю та приємним лимонним смаком. Головне — правильно витримати процес настоювання і дозрівання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пелюстки кульбаби — 300–400 г;

вода — 3 л.;

цукор або мед — 250–300 г;

лимон — 1 шт.;

родзинки — 10–15 шт.

Спосіб приготування

Відокремити жовті пелюстки кульбаби від зелених частин. Викласти у скляну або керамічну ємність, додати лимонну цедру без білої частини та залити окропом. Накрити та залишити настоюватися на 12–24 години. Після цього процідити настій через марлю та добре відтиснути пелюстки. Додати цукор або мед, лимонний сік і родзинки, перемішати до розчинення. Накрити марлею та залишити в теплому місці на 1–2 дні до появи легкої піни. Готовий квас розлити у пляшки, щільно закрити та залишити ще на кілька годин у теплі. Після цього поставити в холодильник на 2–3 дні для дозрівання.

