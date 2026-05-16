Як приготувати цілющий квас із кульбаби від всіх хвороб: рецепт
Дата публікації: 16 травня 2026 11:14
Квас з кульбаби.
У сезон кульбаби багато хто готує не лише варення чи сироп, а й домашній квас із насиченим квітковим ароматом. Напій виходить освіжаючим, з легкою природною газованістю та приємним лимонним смаком. Головне — правильно витримати процес настоювання і дозрівання.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пелюстки кульбаби — 300–400 г;
- вода — 3 л.;
- цукор або мед — 250–300 г;
- лимон — 1 шт.;
- родзинки — 10–15 шт.
Спосіб приготування
- Відокремити жовті пелюстки кульбаби від зелених частин.
- Викласти у скляну або керамічну ємність, додати лимонну цедру без білої частини та залити окропом.
- Накрити та залишити настоюватися на 12–24 години.
- Після цього процідити настій через марлю та добре відтиснути пелюстки.
- Додати цукор або мед, лимонний сік і родзинки, перемішати до розчинення.
- Накрити марлею та залишити в теплому місці на 1–2 дні до появи легкої піни.
- Готовий квас розлити у пляшки, щільно закрити та залишити ще на кілька годин у теплі.
- Після цього поставити в холодильник на 2–3 дні для дозрівання.
