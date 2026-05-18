Не пропустите сезон сирени: варенье, которое называют "домашней аптечкой"

Варенье из сирени. Фото: smakuiemo.com.ua

Это варенье готовят только в короткий сезон цветения сирени, когда ее аромат и польза максимально насыщены. Оно сочетает в себе нежный цветочный вкус, легкую цитрусовую кислинку и приятную сладость, которая раскрывается постепенно. Такой рецепт ценят за его необычность и аромат, который напоминает весенний сад в каждой ложке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветы сирени (без стеблей и зеленых частей) — 60 г.;

сахар — 240 г (120 г + 120 г);

вода — 400-450 мл.;

сок половины лимона — 1 шт.

Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Цветы сирени слегка размять вместе с половиной сахара, чтобы выделился аромат. Добавить воду, довести до кипения и проварить на среднем огне. Влить лимонный сок и продолжить варку примерно 15 минут. Снять с огня, дать массе немного остыть. Добавить оставшийся сахар и перемешать до полного растворения. Уварить до жидкой, тягучей консистенции, после чего разлить по стерильным банкам.

