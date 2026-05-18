Главная Вкус Не пропустите сезон сирени: варенье, которое называют "домашней аптечкой"

Не пропустите сезон сирени: варенье, которое называют "домашней аптечкой"

Дата публикации 18 мая 2026 01:04
Не пропустите сезон сирени: варенье, которое называют домашней аптечкой
Варенье из сирени. Фото: smakuiemo.com.ua

Это варенье готовят только в короткий сезон цветения сирени, когда ее аромат и польза максимально насыщены. Оно сочетает в себе нежный цветочный вкус, легкую цитрусовую кислинку и приятную сладость, которая раскрывается постепенно. Такой рецепт ценят за его необычность и аромат, который напоминает весенний сад в каждой ложке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветы сирени (без стеблей и зеленых частей) — 60 г.;
  • сахар — 240 г (120 г + 120 г);
  • вода — 400-450 мл.;
  • сок половины лимона — 1 шт.
рецепт варення з бузку
Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветы сирени слегка размять вместе с половиной сахара, чтобы выделился аромат.
  2. Добавить воду, довести до кипения и проварить на среднем огне.
  3. Влить лимонный сок и продолжить варку примерно 15 минут. Снять с огня, дать массе немного остыть.
  4. Добавить оставшийся сахар и перемешать до полного растворения.
  5. Уварить до жидкой, тягучей консистенции, после чего разлить по стерильным банкам.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
