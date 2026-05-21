Так полуниця зберігається протягом 1 року: без заморозки та без варіння

Полуниця на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб заготівлі полуниці давно вважають одним із найпростіших і найвдаліших для збереження смаку літніх ягід. Без варіння та заморозки полуниця залишається ароматною, соковитою і максимально натуральною. Завдяки великій кількості цукру ягоди чудово зберігаються протягом року та підходять для десертів, чаю, млинців або домашньої випічки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця свіжа — 3,2 кг.;

цукор — 3 кг.

Полуниця в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю залити холодною водою на кілька хвилин, після чого добре промити та очистити від плодоніжок. Великі ягоди за бажанням нарізати шматочками. Полуницю пересипати цукром у пропорції 1:1, залишивши невелику частину цукру окремо. Залишити ягоди приблизно на 3 години, періодично обережно перемішуючи, щоб полуниця пустила сік. Готову масу розкласти у чисті сухі банки, зверху засипати залишком цукру та щільно закрити кришками. Зберігати у прохолодному місці.

