Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Так полуниця зберігається протягом 1 року: без заморозки та без варіння

Так полуниця зберігається протягом 1 року: без заморозки та без варіння

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 01:04
Так полуниця зберігається протягом 1 року: без заморозки та без варіння
Полуниця на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб заготівлі полуниці давно вважають одним із найпростіших і найвдаліших для збереження смаку літніх ягід. Без варіння та заморозки полуниця залишається ароматною, соковитою і максимально натуральною. Завдяки великій кількості цукру ягоди чудово зберігаються протягом року та підходять для десертів, чаю, млинців або домашньої випічки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця свіжа — 3,2 кг.;
  • цукор — 3 кг.
рецепт заготовки полуниці на зиму
Полуниця в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю залити холодною водою на кілька хвилин, після чого добре промити та очистити від плодоніжок.
  2. Великі ягоди за бажанням нарізати шматочками.
  3. Полуницю пересипати цукром у пропорції 1:1, залишивши невелику частину цукру окремо.
  4. Залишити ягоди приблизно на 3 години, періодично обережно перемішуючи, щоб полуниця пустила сік.
  5. Готову масу розкласти у чисті сухі банки, зверху засипати залишком цукру та щільно закрити кришками. Зберігати у прохолодному місці.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

полуниця рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації