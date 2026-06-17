Полуниця у власному соку на зиму: знадобиться всього 2 інгредієнти

Полуниця у власному соку. Фото: smachnenke.com.ua

Ця полуниця у власному соку — справжня банка літа, яку так приємно відкрити взимку. Ягоди залишаються цілими, ніжними та максимально ароматними, ніби щойно з грядки. Простий рецепт без зайвих кроків, який завжди вдається з першого разу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 1 кг;

цукор — 250–300 г.

Полуниця в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю перебрати, промити та очистити від хвостиків. Викласти ягоди шарами, пересипаючи цукром, і залишити на ніч, щоб вони пустили сік. Наступного дня розкласти полуницю по чистих банках. Сік, що утворився, перемішати до розчинення цукру та залити ним ягоди. Банки поставити в каструлю з водою, накрити кришками та стерилізувати залежно від об’єму. Після стерилізації банки щільно закрутити, перевернути та залишити до охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".