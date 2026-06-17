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Головна Смак Полуниця у власному соку на зиму: знадобиться всього 2 інгредієнти

Полуниця у власному соку на зиму: знадобиться всього 2 інгредієнти

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 15:04
Полуниця у власному соку на зиму: знадобиться всього 2 інгредієнти
Полуниця у власному соку. Фото: smachnenke.com.ua

Ця полуниця у власному соку — справжня банка літа, яку так приємно відкрити взимку. Ягоди залишаються цілими, ніжними та максимально ароматними, ніби щойно з грядки. Простий рецепт без зайвих кроків, який завжди вдається з першого разу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 1 кг;
  • цукор — 250–300 г.
рецепт полуниці на зиму
Полуниця в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю перебрати, промити та очистити від хвостиків.
  2. Викласти ягоди шарами, пересипаючи цукром, і залишити на ніч, щоб вони пустили сік.
  3. Наступного дня розкласти полуницю по чистих банках.
  4. Сік, що утворився, перемішати до розчинення цукру та залити ним ягоди.
  5. Банки поставити в каструлю з водою, накрити кришками та стерилізувати залежно від об’єму.
  6. Після стерилізації банки щільно закрутити, перевернути та залишити до охолодження.

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полуниця рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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