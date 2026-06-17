Полуниця у власному соку на зиму: знадобиться всього 2 інгредієнти
Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 15:04
Полуниця у власному соку. Фото: smachnenke.com.ua
Ця полуниця у власному соку — справжня банка літа, яку так приємно відкрити взимку. Ягоди залишаються цілими, ніжними та максимально ароматними, ніби щойно з грядки. Простий рецепт без зайвих кроків, який завжди вдається з першого разу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 1 кг;
- цукор — 250–300 г.
Спосіб приготування
- Полуницю перебрати, промити та очистити від хвостиків.
- Викласти ягоди шарами, пересипаючи цукром, і залишити на ніч, щоб вони пустили сік.
- Наступного дня розкласти полуницю по чистих банках.
- Сік, що утворився, перемішати до розчинення цукру та залити ним ягоди.
- Банки поставити в каструлю з водою, накрити кришками та стерилізувати залежно від об’єму.
- Після стерилізації банки щільно закрутити, перевернути та залишити до охолодження.
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