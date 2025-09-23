Густое сливовое варенье на зиму — рецепт с фото приготовления на сковороде

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде
Густое сливовое варенье на зиму — это одна из самых любимых заготовок, которая выручает и для чаепития, и для выпечки. Его можно приготовить даже на одной сковороде без лишних усилий, а результат получается ароматный, насыщенный и нежно-сладкий. Благодаря простому рецепту варенье хорошо хранится и станет настоящим украшением ваших зимних запасов.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- сливы — 1 кг;
- сахар — 300-1000 г (в зависимости от сладости плодов);
- лимонная кислота — ⅓ ч. л.;
- ванильный сахар или корица — по своему вкусу.
Способ приготовления
Тщательно помыть сливы, удалить косточки. Если плоды крупные — разрезать их на половинки или четвертинки.
Выложить сливы слоями в глубокую сковороду, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить на 2-3 часа, чтобы фрукты пустили сок и сахар начал растворяться.
Добавить лимонную кислоту и поставить сковороду на средний огонь. Варить примерно 30 минут, периодически помешивая и снимая пену. В конце добавить ванильный сахар или корицу. По желанию можно использовать щепотку мускатного ореха или кардамон для более насыщенного аромата.
Для более густой консистенции проварить еще 5 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Проверить готовность просто: капнуть немного сиропа на холодную тарелку — если капля не растекается, варенье готово. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, плотно закрутить крышками и оставить до полного остывания.
