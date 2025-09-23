Густое сливовое варенье на зиму — рецепт с фото приготовления на сковороде

Сливовое варенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Густое сливовое варенье на зиму — это одна из самых любимых заготовок, которая выручает и для чаепития, и для выпечки. Его можно приготовить даже на одной сковороде без лишних усилий, а результат получается ароматный, насыщенный и нежно-сладкий. Благодаря простому рецепту варенье хорошо хранится и станет настоящим украшением ваших зимних запасов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сливы — 1 кг;

сахар — 300-1000 г (в зависимости от сладости плодов);

лимонная кислота — ⅓ ч. л.;

ванильный сахар или корица — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тщательно помыть сливы, удалить косточки. Если плоды крупные — разрезать их на половинки или четвертинки.

Сливы на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить сливы слоями в глубокую сковороду, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить на 2-3 часа, чтобы фрукты пустили сок и сахар начал растворяться.

Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить лимонную кислоту и поставить сковороду на средний огонь. Варить примерно 30 минут, периодически помешивая и снимая пену. В конце добавить ванильный сахар или корицу. По желанию можно использовать щепотку мускатного ореха или кардамон для более насыщенного аромата.

Варенье в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Для более густой консистенции проварить еще 5 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Проверить готовность просто: капнуть немного сиропа на холодную тарелку — если капля не растекается, варенье готово. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, плотно закрутить крышками и оставить до полного остывания.

