Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде

23 сентября 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Густое сливовое варенье на зиму — рецепт с фото приготовления на сковороде
Сливовое варенье. Фото: smakuiemo.com.ua
Густое сливовое варенье на зиму — это одна из самых любимых заготовок, которая выручает и для чаепития, и для выпечки. Его можно приготовить даже на одной сковороде без лишних усилий, а результат получается ароматный, насыщенный и нежно-сладкий. Благодаря простому рецепту варенье хорошо хранится и станет настоящим украшением ваших зимних запасов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливы — 1 кг;
  • сахар — 300-1000 г (в зависимости от сладости плодов);
  • лимонная кислота — ⅓ ч. л.;
  • ванильный сахар или корица — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тщательно помыть сливы, удалить косточки. Если плоды крупные — разрезать их на половинки или четвертинки.

варення зі сливами
Сливы на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить сливы слоями в глубокую сковороду, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить на 2-3 часа, чтобы фрукты пустили сок и сахар начал растворяться.

рецепт варення зі слив
Приготовление варенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить лимонную кислоту и поставить сковороду на средний огонь. Варить примерно 30 минут, периодически помешивая и снимая пену. В конце добавить ванильный сахар или корицу. По желанию можно использовать щепотку мускатного ореха или кардамон для более насыщенного аромата.

простий рецепт варення зі сливами
Варенье в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Для более густой консистенции проварить еще 5 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Проверить готовность просто: капнуть немного сиропа на холодную тарелку — если капля не растекается, варенье готово. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, плотно закрутить крышками и оставить до полного остывания.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

