Слива в шоколаде на зиму — варенье-деликатес с шоколадным вкусом

Это не обычное варенье, а настоящее наслаждение для гурманов. Слива в шоколаде на зиму получается густой, ароматной и очень нежной. Сочетание сочных слив, шоколада и цитрусовой цедры создает вкус, которого не найти в магазине. Такая заготовка украсит любой десерт и станет любимым угощением на холодные вечера.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

сливы без косточек (лучше сорт "венгерка") — 2,5 кг;

сахар — 1,5 кг;

апельсиновая цедра — с 1 апельсина;

какао — 50 г;

черный шоколад — 50 г;

ванильный сахар — 10 г (1 пакетик);

сода — 1 ст. л. на 1 л воды (для вымачивания).

Способ приготовления

Сливы хорошо промыть, разрезать пополам и удалить косточки. Замочить в содовом растворе на 2-3 часа, после чего тщательно промыть чистой водой.

Пересыпать сахаром и оставить на 4-6 часов, чтобы плоды пустили сок. Затем поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и проварить 5 минут. Снять с огня и оставить настаиваться на ночь.

На следующий день снова довести до кипения и варить около 20 минут. После этого снять с огня и оставить еще на ночь или сутки, чтобы сливы хорошо пропитались сиропом.

Добавить какао, кусочки черного шоколада и апельсиновую цедру. Варить после закипания еще 20 минут. За 5 минут до готовности ввести ванильный сахар. Горячее варенье разложить в стерилизованные банки, закатать и охладить под одеялом.

