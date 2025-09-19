Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Не варенье, а настоящий "Деликатес" — слива в шоколаде на зиму arrow

Не варенье, а настоящий "Деликатес" — слива в шоколаде на зиму

19 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Слива в шоколаде на зиму — варенье-деликатес с шоколадным вкусом
Варенье со сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Это не обычное варенье, а настоящее наслаждение для гурманов. Слива в шоколаде на зиму получается густой, ароматной и очень нежной. Сочетание сочных слив, шоколада и цитрусовой цедры создает вкус, которого не найти в магазине. Такая заготовка украсит любой десерт и станет любимым угощением на холодные вечера.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливы без косточек (лучше сорт "венгерка") — 2,5 кг;
  • сахар — 1,5 кг;
  • апельсиновая цедра — с 1 апельсина;
  • какао — 50 г;
  • черный шоколад — 50 г;
  • ванильный сахар — 10 г (1 пакетик);
  • сода — 1 ст. л. на 1 л воды (для вымачивания).

Способ приготовления

Сливы хорошо промыть, разрезать пополам и удалить косточки. Замочить в содовом растворе на 2-3 часа, после чего тщательно промыть чистой водой.

рецепт варення зі сливами
Сливы и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Пересыпать сахаром и оставить на 4-6 часов, чтобы плоды пустили сок. Затем поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и проварить 5 минут. Снять с огня и оставить настаиваться на ночь.

варення зі сливами та шоколадом
Шоколад и сливы. Фото: smachnenke.com.ua

На следующий день снова довести до кипения и варить около 20 минут. После этого снять с огня и оставить еще на ночь или сутки, чтобы сливы хорошо пропитались сиропом.

простий рецепт варення зі сливами
Приготовление варенья. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить какао, кусочки черного шоколада и апельсиновую цедру. Варить после закипания еще 20 минут. За 5 минут до готовности ввести ванильный сахар. Горячее варенье разложить в стерилизованные банки, закатать и охладить под одеялом.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

рецепт шоколад варенье заготовка на зиму слива
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации