Не варення, а справжній "Делікатес" — слива в шоколаді на зиму

19 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Слива в шоколаді на зиму — варення-делікатес із шоколадним смаком
Варення зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Це не звичайне варення, а справжня насолода для гурманів. Слива в шоколаді на зиму виходить густою, ароматною та дуже ніжною. Поєднання соковитих слив, шоколаду й цитрусової цедри створює смак, якого не знайти в магазині. Така заготівля прикрасить будь-який десерт і стане улюбленим частуванням на холодні вечори.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сливи без кісточок (краще сорт "угорка") — 2,5 кг;
  • цукор — 1,5 кг;
  • апельсинова цедра — з 1 апельсина;
  • какао — 50 г;
  • чорний шоколад — 50 г;
  • ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);
  • сода — 1 ст. л. на 1 л води (для вимочування).

Спосіб приготування

Сливи добре промити, розрізати навпіл та видалити кісточки. Замочити у содовому розчині на 2–3 години, після чого ретельно промити чистою водою.

рецепт варення зі сливами
Сливи та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Пересипати цукром і залишити на 4–6 годин, щоб плоди пустили сік. Потім поставити каструлю на плиту, довести до кипіння та проварити 5 хвилин. Зняти з вогню й залишити настоюватися на ніч.

варення зі сливами та шоколадом
Шоколад та сливи. Фото: smachnenke.com.ua

Наступного дня знову довести до кипіння і варити близько 20 хвилин. Після цього зняти з вогню і залишити ще на ніч або добу, щоб сливи добре просочилися сиропом.

простий рецепт варення зі сливами
Приготування варення. Фото: smachnenke.com.ua

Додати какао, шматочки чорного шоколаду та апельсинову цедру. Варити після закипання ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності ввести ванільний цукор. Гаряче варення розкласти у стерилізовані банки, закатати та охолодити під ковдрою.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

 

рецепт шоколад варення заготівля на зиму слива
