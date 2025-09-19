Слива в шоколаді на зиму — варення-делікатес із шоколадним смаком

Варення зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Це не звичайне варення, а справжня насолода для гурманів. Слива в шоколаді на зиму виходить густою, ароматною та дуже ніжною. Поєднання соковитих слив, шоколаду й цитрусової цедри створює смак, якого не знайти в магазині. Така заготівля прикрасить будь-який десерт і стане улюбленим частуванням на холодні вечори.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сливи без кісточок (краще сорт "угорка") — 2,5 кг;

цукор — 1,5 кг;

апельсинова цедра — з 1 апельсина;

какао — 50 г;

чорний шоколад — 50 г;

ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);

сода — 1 ст. л. на 1 л води (для вимочування).

Спосіб приготування

Сливи добре промити, розрізати навпіл та видалити кісточки. Замочити у содовому розчині на 2–3 години, після чого ретельно промити чистою водою.

Сливи та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Пересипати цукром і залишити на 4–6 годин, щоб плоди пустили сік. Потім поставити каструлю на плиту, довести до кипіння та проварити 5 хвилин. Зняти з вогню й залишити настоюватися на ніч.

Шоколад та сливи. Фото: smachnenke.com.ua

Наступного дня знову довести до кипіння і варити близько 20 хвилин. Після цього зняти з вогню і залишити ще на ніч або добу, щоб сливи добре просочилися сиропом.

Приготування варення. Фото: smachnenke.com.ua

Додати какао, шматочки чорного шоколаду та апельсинову цедру. Варити після закипання ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності ввести ванільний цукор. Гаряче варення розкласти у стерилізовані банки, закатати та охолодити під ковдрою.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.