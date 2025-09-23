Густе сливове варення на зиму — рецепт з фото приготування на пательні

Сливове варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Густе сливове варення на зиму — це одна з найулюбленіших заготівель, яка виручає і для чаювання, і для випічки. Його можна приготувати навіть на одній пательні без зайвих зусиль, а результат виходить ароматний, насичений і ніжно-солодкий. Завдяки простому рецепту варення добре зберігається та стане справжньою окрасою ваших зимових запасів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

сливи — 1 кг;

цукор — 300–1000 г (залежно від солодкості плодів);

лимонна кислота — ⅓ ч. л.;

ванільний цукор або кориця — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ретельно помити сливи, видалити кісточки. Якщо плоди великі — розрізати їх на половинки чи четвертинки.

Сливи на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти сливи шарами у глибоку пательню, пересипаючи кожен шар цукром. Залишити на 2–3 години, щоб фрукти пустили сік і цукор почав розчинятися.

Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати лимонну кислоту та поставити пательню на середній вогонь. Варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи й знімаючи піну. Наприкінці додати ванільний цукор або корицю. За бажанням можна використати дрібку мускатного горіха чи кардамон для більш насиченого аромату.

Варення в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для густішої консистенції проварити ще 5 хвилин на сильному вогні, постійно помішуючи. Перевірити готовність просто: капнути трохи сиропу на холодну тарілку — якщо крапля не розтікається, варення готове. Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, щільно закрутити кришками та залишити до повного охолодження.

