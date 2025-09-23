Відео
Густе сливове варення на зиму — готується на одній пательні

23 вересня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Густе сливове варення на зиму — рецепт з фото приготування на пательні
Сливове варення. Фото: smakuiemo.com.ua
Густе сливове варення на зиму — це одна з найулюбленіших заготівель, яка виручає і для чаювання, і для випічки. Його можна приготувати навіть на одній пательні без зайвих зусиль, а результат виходить ароматний, насичений і ніжно-солодкий. Завдяки простому рецепту варення добре зберігається та стане справжньою окрасою ваших зимових запасів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • сливи — 1 кг;
  • цукор — 300–1000 г (залежно від солодкості плодів);
  • лимонна кислота — ⅓ ч. л.;
  • ванільний цукор або кориця — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ретельно помити сливи, видалити кісточки. Якщо плоди великі — розрізати їх на половинки чи четвертинки.

варення зі сливами
Сливи на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти сливи шарами у глибоку пательню, пересипаючи кожен шар цукром. Залишити на 2–3 години, щоб фрукти пустили сік і цукор почав розчинятися.

рецепт варення зі слив
Приготування варення. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати лимонну кислоту та поставити пательню на середній вогонь. Варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи й знімаючи піну. Наприкінці додати ванільний цукор або корицю. За бажанням можна використати дрібку мускатного горіха чи кардамон для більш насиченого аромату.

простий рецепт варення зі сливами
Варення в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для густішої консистенції проварити ще 5 хвилин на сильному вогні, постійно помішуючи. Перевірити готовність просто: капнути трохи сиропу на холодну тарілку — якщо крапля не розтікається, варення готове. Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, щільно закрутити кришками та залишити до повного охолодження.

