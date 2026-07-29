Сливовый соус к мясу на зиму: простой рецепт домашнего кетчупа

Сливовый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Сливовый соус прекрасно сочетается с мясом, птицей, картофелем и даже запеченными овощами. Благодаря ароматным специям, легкой кислинке и густой консистенции он получается гораздо вкуснее магазинного кетчупа. Такая заготовка хорошо хранится всю зиму и станет любимым домашним соусом ко многим блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливы — 2,5 кг;

сахар — 300–400 г;

приправа карри — 5 ч. л.;

молотый чеснок — 1 ч. л. или 4–5 зубчиков свежего;

лимонная кислота — 1 ч. л. без горки;

чёрный молотый перец — 1 ч. л.;

острый красный перец — 1 ч. л.;

соль — 1 ст. л. с горкой;

вода — 50 мл;

яблочный уксус или уксус 9% — 1 ст. л.

Соус со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Если они плохо отделяются, плоды можно сначала проварить, а затем перетереть через сито. Переложить сливы в кастрюлю, добавить воду и варить примерно 15 минут после закипания. Измельчить массу блендером и перетереть через сито до однородной консистенции. Добавить сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, карри, черный и острый перец. Перемешать и варить ещё около 15 минут, в конце влить уксус. Горячий соус разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.

Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,7 л густого ароматного сливового соуса.

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