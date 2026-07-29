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Главная Вкус Сливовый соус "К мясу" на зиму вместо кетчупа: густой, пряный и в меру острый

Сливовый соус "К мясу" на зиму вместо кетчупа: густой, пряный и в меру острый

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:24
Сливовый соус к мясу на зиму: простой рецепт домашнего кетчупа
Сливовый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Сливовый соус прекрасно сочетается с мясом, птицей, картофелем и даже запеченными овощами. Благодаря ароматным специям, легкой кислинке и густой консистенции он получается гораздо вкуснее магазинного кетчупа. Такая заготовка хорошо хранится всю зиму и станет любимым домашним соусом ко многим блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливы — 2,5 кг;
  • сахар — 300–400 г;
  • приправа карри — 5 ч. л.;
  • молотый чеснок — 1 ч. л. или 4–5 зубчиков свежего;
  • лимонная кислота — 1 ч. л. без горки;
  • чёрный молотый перец — 1 ч. л.;
  • острый красный перец — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • вода — 50 мл;
  • яблочный уксус или уксус 9% — 1 ст. л.
рецепт соусу зі слив
Соус со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Если они плохо отделяются, плоды можно сначала проварить, а затем перетереть через сито.
  2. Переложить сливы в кастрюлю, добавить воду и варить примерно 15 минут после закипания.
  3. Измельчить массу блендером и перетереть через сито до однородной консистенции.
  4. Добавить сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, карри, черный и острый перец.
  5. Перемешать и варить ещё около 15 минут, в конце влить уксус.
  6. Горячий соус разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.

Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,7 л густого ароматного сливового соуса.

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рецепт соус слива
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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