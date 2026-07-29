Сливовий соус до м'яса на зиму: простий рецепт домашнього кетчупу

Сливовий соус "До м’яса" на зиму замість кетчупу: густий, пряний і в міру гострий
Сливовий соус чудово поєднується з м'ясом, птицею, картоплею та навіть запеченими овочами. Завдяки ароматним спеціям, легкій кислинці та густій консистенції він виходить набагато смачнішим за магазинний кетчуп. Така заготівля добре зберігається всю зиму й стане улюбленим домашнім соусом до багатьох страв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сливи — 2,5 кг;
- цукор — 300–400 г;
- приправа карі — 5 ч. л.;
- мелений часник — 1 ч. л. або 4–5 зубчиків свіжого;
- лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- гострий червоний перець — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- вода — 50 мл.;
- яблучний або оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Якщо вони погано відокремлюються, плоди можна спочатку проварити, а потім перетерти через сито.
- Перекласти сливи в каструлю, додати воду та варити приблизно 15 хвилин після закипання.
- Подрібнити масу блендером і перетерти через сито до однорідної консистенції.
- Додати цукор, сіль, лимонну кислоту, часник, карі, чорний і гострий перець.
- Перемішати та варити ще близько 15 хвилин, наприкінці влити оцет.
- Гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрутити кришками та залишити до повного охолодження.
Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1,7 л густого ароматного сливового соусу.
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