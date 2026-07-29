Сливовий соус до м'яса на зиму: простий рецепт домашнього кетчупу

Сливовий соус. Фото: smachnenke.com.ua

Сливовий соус чудово поєднується з м'ясом, птицею, картоплею та навіть запеченими овочами. Завдяки ароматним спеціям, легкій кислинці та густій консистенції він виходить набагато смачнішим за магазинний кетчуп. Така заготівля добре зберігається всю зиму й стане улюбленим домашнім соусом до багатьох страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сливи — 2,5 кг;

цукор — 300–400 г;

приправа карі — 5 ч. л.;

мелений часник — 1 ч. л. або 4–5 зубчиків свіжого;

лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

гострий червоний перець — 1 ч. л.;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

вода — 50 мл.;

яблучний або оцет 9% — 1 ст. л.

Соус зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Сливи помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Якщо вони погано відокремлюються, плоди можна спочатку проварити, а потім перетерти через сито. Перекласти сливи в каструлю, додати воду та варити приблизно 15 хвилин після закипання. Подрібнити масу блендером і перетерти через сито до однорідної консистенції. Додати цукор, сіль, лимонну кислоту, часник, карі, чорний і гострий перець. Перемішати та варити ще близько 15 хвилин, наприкінці влити оцет. Гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрутити кришками та залишити до повного охолодження.

Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1,7 л густого ароматного сливового соусу.

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