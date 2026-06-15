Полуничне варення "по-старому": так готували наші бабусі
Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 01:04
Полуничне варення. Фото: gospodynka.com.ua
Є рецепти, які не втрачають своєї цінності з роками, і полуничне варення саме з таких. Воно нагадує про дитинство, коли аромат ягід наповнював кухню, а кожна баночка зберігала смак літа. Простий склад і правильна технологія дозволяють отримати густе, яскраве варення без зайвих добавок.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 1 кг;
- цукор — 200 г;
- лимонний сік — за смаком.
Спосіб приготування
- Полуницю очистити, промити та нарізати шматочками.
- Додати лимонний сік і цукор, перемішати та залишити, щоб ягоди пустили сік.
- Перекласти масу в каструлю з товстим дном і довести до кипіння на сильному вогні, постійно помішуючи.
- Варити до загустіння, не знімаючи піну.
- Готовність перевірити краплею на холодній тарілці — варення не повинно розтікатися.
- Гарячим розлити по стерилізованих банках і щільно закрити.
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