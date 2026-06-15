Полуничне варення "по-старому": так готували наші бабусі

Полуничне варення. Фото: gospodynka.com.ua

Є рецепти, які не втрачають своєї цінності з роками, і полуничне варення саме з таких. Воно нагадує про дитинство, коли аромат ягід наповнював кухню, а кожна баночка зберігала смак літа. Простий склад і правильна технологія дозволяють отримати густе, яскраве варення без зайвих добавок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 1 кг;

цукор — 200 г;

лимонний сік — за смаком.

Полуниця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю очистити, промити та нарізати шматочками. Додати лимонний сік і цукор, перемішати та залишити, щоб ягоди пустили сік. Перекласти масу в каструлю з товстим дном і довести до кипіння на сильному вогні, постійно помішуючи. Варити до загустіння, не знімаючи піну. Готовність перевірити краплею на холодній тарілці — варення не повинно розтікатися. Гарячим розлити по стерилізованих банках і щільно закрити.

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