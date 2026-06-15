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Головна Смак Полуничне варення "по-старому": так готували наші бабусі

Полуничне варення "по-старому": так готували наші бабусі

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 01:04
Полуничне варення по-старому: так готували наші бабусі
Полуничне варення. Фото: gospodynka.com.ua

Є рецепти, які не втрачають своєї цінності з роками, і полуничне варення саме з таких. Воно нагадує про дитинство, коли аромат ягід наповнював кухню, а кожна баночка зберігала смак літа. Простий склад і правильна технологія дозволяють отримати густе, яскраве варення без зайвих добавок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 1 кг;
  • цукор — 200 г;
  • лимонний сік — за смаком.
рецепт полуничного варення
Полуниця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю очистити, промити та нарізати шматочками.
  2. Додати лимонний сік і цукор, перемішати та залишити, щоб ягоди пустили сік.
  3. Перекласти масу в каструлю з товстим дном і довести до кипіння на сильному вогні, постійно помішуючи.
  4. Варити до загустіння, не знімаючи піну.
  5. Готовність перевірити краплею на холодній тарілці — варення не повинно розтікатися.
  6. Гарячим розлити по стерилізованих банках і щільно закрити.

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полуниця рецепт варення
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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