Клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки

Клубничное варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Есть рецепты, которые не теряют своей ценности с годами, и клубничное варенье — как раз из таких. Оно напоминает о детстве, когда аромат ягод наполнял кухню, а в каждой баночке хранился вкус лета. Простой состав и правильная технология позволяют получить густое, яркое варенье без лишних добавок.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 1 кг;

сахар — 200 г;

лимонный сок — по вкусу.

Клубника и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Клубнику очистить, промыть и нарезать кусочками. Добавить лимонный сок и сахар, перемешать и оставить, чтобы ягоды пустили сок. Переложить массу в кастрюлю с толстым дном и довести до кипения на сильном огне, постоянно помешивая. Варить до загустения, не снимая пену. Готовность проверить каплей на холодной тарелке — варенье не должно растекаться. Горячим разлить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.

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