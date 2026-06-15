Клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки
Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 01:04
Клубничное варенье. Фото: gospodynka.com.ua
Есть рецепты, которые не теряют своей ценности с годами, и клубничное варенье — как раз из таких. Оно напоминает о детстве, когда аромат ягод наполнял кухню, а в каждой баночке хранился вкус лета. Простой состав и правильная технология позволяют получить густое, яркое варенье без лишних добавок.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 1 кг;
- сахар — 200 г;
- лимонный сок — по вкусу.
Способ приготовления
- Клубнику очистить, промыть и нарезать кусочками.
- Добавить лимонный сок и сахар, перемешать и оставить, чтобы ягоды пустили сок.
- Переложить массу в кастрюлю с толстым дном и довести до кипения на сильном огне, постоянно помешивая.
- Варить до загустения, не снимая пену.
- Готовность проверить каплей на холодной тарелке — варенье не должно растекаться.
- Горячим разлить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.
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