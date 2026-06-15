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Главная Вкус Клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки

Клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 01:04
Клубничное варенье по-старинке: так готовили наши бабушки
Клубничное варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Есть рецепты, которые не теряют своей ценности с годами, и клубничное варенье — как раз из таких. Оно напоминает о детстве, когда аромат ягод наполнял кухню, а в каждой баночке хранился вкус лета. Простой состав и правильная технология позволяют получить густое, яркое варенье без лишних добавок.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 1 кг;
  • сахар — 200 г;
  • лимонный сок — по вкусу.
рецепт полуничного варення
Клубника и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику очистить, промыть и нарезать кусочками.
  2. Добавить лимонный сок и сахар, перемешать и оставить, чтобы ягоды пустили сок.
  3. Переложить массу в кастрюлю с толстым дном и довести до кипения на сильном огне, постоянно помешивая.
  4. Варить до загустения, не снимая пену.
  5. Готовность проверить каплей на холодной тарелке — варенье не должно растекаться.
  6. Горячим разлить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.

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клубника рецепт варенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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