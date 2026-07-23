Желейне варення з чорної смородини: простий рецепт П'ятихвилинки на зиму

Варення "П’ятихвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Чорна смородина містить багато природного пектину, тому навіть без желатину з неї виходить густе варення з цілими ягодами. Цей рецепт "П'ятихвилинка" дозволяє зберегти насичений смак, аромат і максимум користі, а готується він дуже просто.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

чорна смородина — 1,5 кг;

цукор — 1,5 кг.

Варення з чорної смородини. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перебрати та промити смородину, дати стекти воді. Засипати ягоди цукром, злегка перемішати й залишити на кілька годин або на ніч, щоб вони пустили сік. Поставити каструлю на невеликий вогонь і прогріти, обережно помішуючи до повного розчинення цукру. Після закипання варити рівно п'ять хвилин, періодично знімаючи піну. Гаряче варення розлити у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Вже наступного дня сироп стане густим, як желе, а ягоди чудово збережуть форму.

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