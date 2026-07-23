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Главная Вкус Варенье Пятиминутка из черной смородины в собственном соку: на следующий день густое, как желе

Варенье Пятиминутка из черной смородины в собственном соку: на следующий день густое, как желе

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 15:04
Желейное варенье из черной смородины: простой рецепт Пятиминутки на зиму
Варенье "Пятиминутка". Фото: smachnenke.com.ua

Черная смородина содержит много натурального пектина, поэтому даже без желатина из нее получается густое варенье с целыми ягодами. Этот рецепт "Пятиминутка" позволяет сохранить насыщенный вкус, аромат и максимум пользы, а готовится он очень просто.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • черная смородина — 1,5 кг;
  • сахар — 1,5 кг.
рецепт варення з чорної смородини за 5 хвилин
Варенье из черной смородины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перебрать и промыть смородину, дать стечь воде.
  2. Засыпать ягоды сахаром, слегка перемешать и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы они пустили сок.
  3. Поставить кастрюлю на небольшой огонь и прогреть, осторожно помешивая, до полного растворения сахара.
  4. После закипания варить ровно пять минут, периодически снимая пену.
  5. Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  6. Уже на следующий день сироп станет густым, как желе, а ягоды прекрасно сохранят форму.

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рецепт варенье черная смородина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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