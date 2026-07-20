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Главная Вкус Рецепт домашней настойки из смородины: вкуснее дорогого вина

Рецепт домашней настойки из смородины: вкуснее дорогого вина

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 03:04
Домашняя настойка из смородины: ароматный рецепт ягодного напитка
Наливка из смородины. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить натуральный домашний напиток из сезонных ягод, обратите внимание на этот рецепт. Настойка из смородины получается ароматной, насыщенной и приятной на вкус. Для приготовления подойдут как свежие, так и замороженные ягоды, а степень сладости можно легко регулировать по своему вкусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • смородина — 1,5 л.;
  • самогон 40–45° — 1,5 л.;
  • сахар — 500–1000 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • вода — 2 л.
рецепт настоянки зі чорної смородини
Черная смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Ягоды переложить в банку, залить самогоном, добавить часть сахара, перемешать, закрыть крышкой и оставить настаиваться в тёмном месте на 4 недели.
  2. Несколько раз в неделю банку встряхивать.
  3. После настаивания процедить напиток через мелкое сито.
  4. Добавить воду, ванильный сахар и по вкусу ещё сахар, хорошо перемешать до полного растворения.
  5. Готовую настойку разлить в чистые бутылки и хранить в прохладном темном месте.
  6. Перед подачей напиток хорошо охладить — так вкус и аромат раскрываются лучше всего.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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