Домашня настоянка зі смородини: ароматний рецепт ягідного напою

Наливка зі смородини. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати натуральний домашній напій із сезонних ягід, зверніть увагу на цей рецепт. Настоянка зі смородини виходить ароматною, насиченою та приємною на смак. Для приготування підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди, а рівень солодкості можна легко відрегулювати на власний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

смородина — 1,5 л.;

самогон 40–45° — 1,5 л.;

цукор — 500–1000 г;

ванільний цукор — 10 г;

вода — 2 л.

Чорна смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Ягоди перекласти у банку, залити самогоном, додати частину цукру, перемішати, закрити кришкою та залишити настоюватися у темному місці на 4 тижні. Кілька разів на тиждень банку струшувати. Після настоювання процідити напій через дрібне сито. Додати воду, ванільний цукор і за смаком ще цукор, добре перемішати до повного розчинення. Готову настоянку розлити у чисті пляшки та зберігати у прохолодному темному місці. Перед подачею напій добре охолодити — так смак і аромат розкриваються найкраще.

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