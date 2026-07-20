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Головна Смак Рецепт домашньої настоянки зі смородинин: смачніше дорогого вина

Рецепт домашньої настоянки зі смородинин: смачніше дорогого вина

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 03:04
Домашня настоянка зі смородини: ароматний рецепт ягідного напою
Наливка зі смородини. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати натуральний домашній напій із сезонних ягід, зверніть увагу на цей рецепт. Настоянка зі смородини виходить ароматною, насиченою та приємною на смак. Для приготування підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди, а рівень солодкості можна легко відрегулювати на власний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • смородина — 1,5 л.;
  • самогон 40–45° — 1,5 л.;
  • цукор — 500–1000 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • вода — 2 л.
рецепт настоянки зі чорної смородини
Чорна смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Ягоди перекласти у банку, залити самогоном, додати частину цукру, перемішати, закрити кришкою та залишити настоюватися у темному місці на 4 тижні.
  2. Кілька разів на тиждень банку струшувати.
  3. Після настоювання процідити напій через дрібне сито.
  4. Додати воду, ванільний цукор і за смаком ще цукор, добре перемішати до повного розчинення.
  5. Готову настоянку розлити у чисті пляшки та зберігати у прохолодному темному місці.
  6. Перед подачею напій добре охолодити — так смак і аромат розкриваються найкраще.

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рецепт чорна смородина наливка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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