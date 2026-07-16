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Головна Смак Легендарна наливка "П'яна вишня": домашній рецепт

Легендарна наливка "П'яна вишня": домашній рецепт

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 01:04
Домашня вишнева наливка з вишні: покроковий рецепт ароматного напою
Вишні з цукром. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо в сезон вишні хочеться заготовити не лише варення чи компот, обов'язково приготуйте домашню наливку. Вона має насичений рубіновий колір, приємний ягідний аромат і м'який смак. Готується без складних інгредієнтів, а після кількох місяців витримки стає ще смачнішою. Цей перевірений рецепт легко повторити навіть тим, хто готує наливку вперше.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • вишня — 4 кг;
  • цукор — 900 г;
  • самогон 40° або інший міцний алкоголь — щоб повністю покрити ягоди.
рецепт наливки з вишень
Вишні в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Вишню помити та розкласти у дві 3-літрові банки по 2 кг. 
  2. Додати по 200 г цукру, залити алкоголем так, щоб він повністю покрив ягоди, закрити банки й залиште настоюватися на 3 тижні.
  3. Після цього злити настій в окрему ємність, а до вишні всипте ще по 250 г цукру. 
  4. Добре струсити банки та залиште ще на 7 днів, щоб ягоди пустили ароматний сироп.
  5. Отриманий сироп процідити і змішати з першим настоєм. 
  6. Готову наливку розлити у пляшки та залишити дозрівати щонайменше на 2–3 місяці. 

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рецепт вишня наливка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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