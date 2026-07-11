Малинове варення без варіння: простий спосіб зберегти смак літа

"Живе" малинове варення, яке зберігає вітаміни: без варки за 10 хвилин
Є заготовки, які повертають у теплі літні дні навіть посеред холодної зими. Це малинове варення без варіння — ніжне, ароматне та максимально просте у приготуванні. Свіжі ягоди зберігають свій природний смак, а взимку така заготовка чудово доповнює чай, млинці, сирники або домашні десерти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- малина свіжа — 10 л;
- цукор — 2 кг.
Спосіб приготування
- Перебрати малину, очистити від листочків і забруднень.
- За потреби обережно промити ягоди та добре обсушити.
- Перекласти малину у велику миску, засипати цукром і перемішати дерев’яною лопаткою.
- Залишити на кілька хвилин, щоб ягоди пустили сік, а цукор почав розчинятися.
- Розкласти варення у чисті сухі пластикові пляшки або контейнери, закрити кришками та поставити у морозильну камеру.
- Взимку дістати необхідну кількість варення, трохи розморозити та подавати до чаю, млинців, сирників або використовувати для приготування десертів.
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