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Головна Смак "Живе" малинове варення, яке зберігає вітаміни: без варки за 10 хвилин

"Живе" малинове варення, яке зберігає вітаміни: без варки за 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 01:04
Малинове варення без варіння: простий спосіб зберегти смак літа
Малинове варення. Фото: smachnenke.com.ua

Є заготовки, які повертають у теплі літні дні навіть посеред холодної зими. Це малинове варення без варіння — ніжне, ароматне та максимально просте у приготуванні. Свіжі ягоди зберігають свій природний смак, а взимку така заготовка чудово доповнює чай, млинці, сирники або домашні десерти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • малина свіжа — 10 л;
  • цукор — 2 кг.
рецепт варення з малини без варки
Малина та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перебрати малину, очистити від листочків і забруднень.
  2. За потреби обережно промити ягоди та добре обсушити.
  3. Перекласти малину у велику миску, засипати цукром і перемішати дерев’яною лопаткою.
  4. Залишити на кілька хвилин, щоб ягоди пустили сік, а цукор почав розчинятися.
  5. Розкласти варення у чисті сухі пластикові пляшки або контейнери, закрити кришками та поставити у морозильну камеру.
  6. Взимку дістати необхідну кількість варення, трохи розморозити та подавати до чаю, млинців, сирників або використовувати для приготування десертів. 

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рецепт малина варення
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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