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Главная Вкус "Живое" малиновое варенье, сохраняющее витамины: без варки за 10 минут

"Живое" малиновое варенье, сохраняющее витамины: без варки за 10 минут

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 01:04
Малиновое варенье без варки: простой способ сохранить вкус лета
Малиновое варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Есть заготовки, которые возвращают теплые летние дни даже в разгар холодной зимы. Это малиновое варенье без варки — нежное, ароматное и максимально простое в приготовлении. Свежие ягоды сохраняют свой естественный вкус, а зимой такая заготовка прекрасно дополняет чай, блины, сырники или домашние десерты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свежая малина — 10 л;
  • сахар — 2 кг.
рецепт варення з малини без варки
Малина и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перебрать малину, очистить от листиков и загрязнений.
  2. При необходимости осторожно промыть ягоды и хорошо обсушить.
  3. Переложить малину в большую миску, засыпать сахаром и перемешать деревянной лопаткой.
  4. Оставить на несколько минут, чтобы ягоды пустили сок, а сахар начал растворяться.
  5. Разложить варенье по чистым сухим пластиковым бутылкам или контейнерам, закрыть крышками и поставить в морозильную камеру.
  6. Зимой достать необходимое количество варенья, немного разморозить и подавать к чаю, блинчикам, сырникам или использовать для приготовления десертов.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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