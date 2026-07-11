Малиновое варенье без варки: простой способ сохранить вкус лета

"Живое" малиновое варенье, сохраняющее витамины: без варки за 10 минут
Есть заготовки, которые возвращают теплые летние дни даже в разгар холодной зимы. Это малиновое варенье без варки — нежное, ароматное и максимально простое в приготовлении. Свежие ягоды сохраняют свой естественный вкус, а зимой такая заготовка прекрасно дополняет чай, блины, сырники или домашние десерты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свежая малина — 10 л;
- сахар — 2 кг.
Способ приготовления
- Перебрать малину, очистить от листиков и загрязнений.
- При необходимости осторожно промыть ягоды и хорошо обсушить.
- Переложить малину в большую миску, засыпать сахаром и перемешать деревянной лопаткой.
- Оставить на несколько минут, чтобы ягоды пустили сок, а сахар начал растворяться.
- Разложить варенье по чистым сухим пластиковым бутылкам или контейнерам, закрыть крышками и поставить в морозильную камеру.
- Зимой достать необходимое количество варенья, немного разморозить и подавать к чаю, блинчикам, сырникам или использовать для приготовления десертов.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления варенья и джемов на зиму
Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.
Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.
Какие заготовки можно сделать из молодых шишек: сладости прямо из-под ног.
Узнайте, как "спасти" подгоревшее варенье — хозяйкам на заметку.
Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.