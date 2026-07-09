Густое абрикосовое варенье дольками: рецепт солнечной заготовки на зиму

Абрикосовое варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Среди всех летних заготовок абрикосовое варенье занимает особое место. Оно получается густым, красивого янтарного цвета и с насыщенным фруктовым ароматом. Благодаря нескольким коротким варкам абрикосы не развариваются, а остаются целыми и нежными. Зимой такая баночка станет настоящим сокровищем к чаю, блинчикам или домашней выпечке.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

абрикосы;

сахар — 750 г на 1 кг абрикосов;

лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.

Приготовление варенья. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Абрикосы хорошо вымыть, разделить на половинки и удалить косточки. Засыпать сахаром и оставить на 10–15 минут, чтобы фрукты пустили сок. Поставить кастрюлю на слабый огонь, довести до кипения, добавить лимонную кислоту и варить 5 минут. Затем полностью остудить. Повторить процедуру ещё дважды, каждый раз проваривая варенье по 5 минут. После третьего кипения горячее варенье разлить в стерилизованные банки и герметично закатать.

Благодаря такому способу приготовления кусочки абрикосов остаются целыми, а сироп получается густым, прозрачным и очень ароматным.

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