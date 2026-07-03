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Главная Вкус Варенье "не такое, как у всех": мало кто готовит из этой ягоды, а зря

Варенье "не такое, как у всех": мало кто готовит из этой ягоды, а зря

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 12:04
Рубиновое варенье из красной смородины: простой рецепт на зиму
Варенье из смородины. Фото: gospodynka.com.ua

Большинство хозяек варят варенье из клубники, малины или смородины, а о красной смородине часто забывают. И зря, ведь из этой ягоды получается невероятно ароматное варенье с красивым рубиновым цветом и приятной кислинкой. Такая домашняя заготовка прекрасно хранится всю зиму и станет вкусным дополнением к десертам и чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • красная смородина — 3 кг;
  • сахар — 3,6 кг;
  • вода — примерно 1,2 л.
рецепт варення з порічки
Варенье из смородины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Красную смородину перебрать, удалить веточки и поврежденные ягоды, после чего хорошо промыть.
  2. Переложить в кастрюлю, добавить воду и довести до кипения.
  3. Варить примерно 10 минут, чтобы ягоды стали мягкими и пустили сок.
  4. Добавить сахар, хорошо перемешать до полного растворения и снова довести массу до кипения.
  5. После этого варить ещё 5–10 минут. Если хочется получить более густое варенье, время уваривания можно немного увеличить.
  6. Горячее варенье разлить в заранее стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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