Рубиновое варенье из красной смородины: простой рецепт на зиму

Варенье из смородины. Фото: gospodynka.com.ua

Большинство хозяек варят варенье из клубники, малины или смородины, а о красной смородине часто забывают. И зря, ведь из этой ягоды получается невероятно ароматное варенье с красивым рубиновым цветом и приятной кислинкой. Такая домашняя заготовка прекрасно хранится всю зиму и станет вкусным дополнением к десертам и чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

красная смородина — 3 кг;

сахар — 3,6 кг;

вода — примерно 1,2 л.

Варенье из смородины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Красную смородину перебрать, удалить веточки и поврежденные ягоды, после чего хорошо промыть. Переложить в кастрюлю, добавить воду и довести до кипения. Варить примерно 10 минут, чтобы ягоды стали мягкими и пустили сок. Добавить сахар, хорошо перемешать до полного растворения и снова довести массу до кипения. После этого варить ещё 5–10 минут. Если хочется получить более густое варенье, время уваривания можно немного увеличить. Горячее варенье разлить в заранее стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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