Рубиновое варенье из красной смородины: простой рецепт на зиму

Варенье "не такое, как у всех": мало кто готовит из этой ягоды, а зря
Большинство хозяек варят варенье из клубники, малины или смородины, а о красной смородине часто забывают. И зря, ведь из этой ягоды получается невероятно ароматное варенье с красивым рубиновым цветом и приятной кислинкой. Такая домашняя заготовка прекрасно хранится всю зиму и станет вкусным дополнением к десертам и чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- красная смородина — 3 кг;
- сахар — 3,6 кг;
- вода — примерно 1,2 л.
Способ приготовления
- Красную смородину перебрать, удалить веточки и поврежденные ягоды, после чего хорошо промыть.
- Переложить в кастрюлю, добавить воду и довести до кипения.
- Варить примерно 10 минут, чтобы ягоды стали мягкими и пустили сок.
- Добавить сахар, хорошо перемешать до полного растворения и снова довести массу до кипения.
- После этого варить ещё 5–10 минут. Если хочется получить более густое варенье, время уваривания можно немного увеличить.
- Горячее варенье разлить в заранее стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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